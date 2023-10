Auf Deutschlands Straßen sind so viele Autos unterwegs wie noch nie. Und sie alle benötigen Versicherungen. Daher bleibt die Kfz-Versicherung ein großer Markt. Franke und Bornberg hat in einem aktuellen Rating nun 378 Tarife und Tarifvarianten von 82 Versicherern untersucht. Insgesamt beinhaltet die Analyse 19 Kategorien mit 73 Kriterien. Ein Ergebnis: Das Qualitätsniveau hat sich positiv entwickelt. Combined Ratio über 100% Jedoch macht nicht jeder Anbieter Gewinn. So lag die Schaden-Kostquote ...

