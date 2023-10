Das wichtigste Ereignis an einem ansonsten eher ereignisarmen Montag war die Meldung von Nikkei, dass die Bank of Japan einen weiteren Anstieg der Renditen für japanische Staatsanleihen über die Marke von 1% tolerieren wird - und das hat auch (wenn die Meldung stimmt) Konsequenzen für die Wall Street! Denn die Bank of Japan ist die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...