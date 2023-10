DJ Siemens Energy prüft Verkauf von Indien-Beteiligung - Agentur

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Siemens Energy AG erwägt einem Agenturbericht zufolge den Verkauf eines wesentlichen Teils ihrer 24-prozentigen Beteiligung an einer börsennotierten indischen Tochtergesellschaft an die ehemalige Muttergesellschaft Siemens AG. Das solle helfen, die Bilanz zu sanieren, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Bloomberg.

Der deutsche Turbinenhersteller könnte den Verkauf von Anteilen an der in Mumbai börsennotierten Siemens Ltd bereits in dieser Woche bekannt geben, sagten einige der Personen, die darum baten, nicht identifiziert zu werden, da es sich um private Informationen handelt. Die Aktien sind derzeit etwa 3,3 Milliarden Euro wert. Siemens besitzt bereits 51 Prozent des indischen Unternehmens. Siemens Energy wollte den Bloomberg-Bericht nicht kommentieren.

