Hongkong (ots/PRNewswire) -J&T Global Express Limited ("J&T Express" oder "J&T" oder "das Unternehmen"), ein weltweit tätiger Logistikdienstleister, wurde offiziell am Main Board der Börse in Hongkong unter dem Börsenkürzel "1519" notiert. Der Preis des öffentlichen Angebots betrug 12,00 HK$ pro Angebotsaktie, wobei sich der Nettoerlös aus dem globalen Angebot auf 3,528 Milliarden HK$ belief (die Mehrzuteilungsoption wurde noch nicht ausgeübt). Die Börsennotierung in Hongkong stellt einen bedeutenden Schritt nach vorne auf dem Weg von J&T Express zu einem weltweit führenden Logistikunternehmen dar.J&T Express plant, die durch den IPO eingenommen Mittel für den Ausbau seines Logistiknetzwerkes, die Verbesserung der bestehenden Infrastruktur und die Stärkung der Sortier- und Lagerkapazitäten des Unternehmens in Südostasien und anderen Märkten zu verwenden. Außerdem wird J&T Express die Mittel auch für die Expansion in neue Märkte und die Diversifizierung seines Dienstleistungsangebots sowie für Forschung und Entwicklung und technologische Innovationen verwenden, da das Unternehmen bestrebt ist, den Kunden weltweit schnellere und praktischere Logistikdienstleistungen anzubieten.Das Unternehmen J&T Express wurde im Jahr 2015 in Indonesien gegründet und expandierte schnell in sechs weitere südostasiatische Länder, bevor es 2020 auf den chinesischen Markt kam. Frost & Sullivan zufolge war J&T Express im Jahr 2022 gemessen am Paketvolumen der führende Anbieter von Expresslieferungen in Südostasien und gemessen am Marktanteil einer der führenden Anbieter in China. Aufbauend auf dem starken Wachstum seines Geschäfts in China und Südostasien hat das Unternehmen seine Reichweite im Jahr 2022 auf fünf Länder in Lateinamerika, dem Nahen Osten und Nordafrika ausgeweitet. Derzeit erstreckt sich das Liefergeschäft von J&T Express über dreizehn Länder.Bei der Zeremonie der Börsennotierung erlebten die Mitarbeiter aus den dreizehn Märkten von J&T Express, darunter Kuriere, Versandmitarbeiter und Call-Center-Vertreter, gemeinsam einen Gongschlag und die Notierung des Unternehmens an der Börse in Hongkong.Herr Charles Hou, Vice President von J&T Express, verkündete: "Seit unserer Gründung im Jahr 2015 hat J&T schnell expandiert und wir haben unsere Dienstleistungen kontinuierlich verbessert. Unsere heutige Notierung an der Börse in Hongkong stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung des Unternehmens dar. Wir möchten uns bei der J&T Express-Familie für ihre harte Arbeit und ihr Engagement, bei unseren Partnern für ihre langjährige Unterstützung und bei unseren Kunden für ihr Vertrauen in uns bedanken. Wir schätzen unsere Wurzeln und setzen uns weiterhin dafür ein, die Welt durch unseren kundenorientierten Ansatz und unser Engagement für Effizienz nahtlos zu verbinden."Herr Dylan Tey, Chief Financial Officer von J&T Express, äußerte: "Hongkong ist ein führendes internationales Finanzzentrum und beherbergt den dynamischsten Kapitalmarkt Asiens. Wir sind äußerst stolz darauf, an der Börse in Hongkong notiert zu sein, an der Emittenten und Investoren aus der ganzen Welt zusammenkommen. Wir werden weiterhin eng mit unseren Partnern zusammenarbeiten, um die Transformation der globalen Logistikbranche anzuführen. Dies wird uns nicht nur ermöglichen, einem breiteren Kundenkreis in mehreren Märkten verbesserte Expresslieferungsdienste anzubieten, sondern auch einen größeren Mehrwert für unsere Investoren zu schaffen."Informationen zu J&T ExpressJ&T Express ist ein globaler Logistikdienstleister mit führenden Unternehmen für Expresslieferungen in Südostasien und China, dem größten und am schnellsten wachsenden Markt der Welt. Das 2015 gegründete Netzwerk von J&T Express erstreckt sich über dreizehn Länder, darunter Indonesien, Vietnam, Malaysia, die Philippinen, Thailand, Kambodscha, Singapur, China, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Mexiko, Brasilien und Ägypten. Im Rahmen seiner globalen Strategie, die Welt mit größerer Effizienz zu verbinden und logistische Vorteile für alle zu schaffen, hat sich J&T Express dem Ziel verschrieben, seinen Kunden integrierte Logistiklösungen durch eine intelligente Infrastruktur und ein digitales Logistiknetzwerk zu bieten und hält dabei an seiner auf "Kundenorientierung und Effizienz" basierenden Mission fest.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2259277/image_5019904_13039404.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1721319/JT_Express_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/jt-express-gibt-sein-hkex-debut-ein-meilenstein-auf-seinem-weg-zu-einem-weltweit-fuhrenden-logistikunternehmen-301971791.htmlPressekontakt:Medienanfragen pr@jtexpress.com; j&texpress@brunswickgroup.comOriginal-Content von: JT Express, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100097095/100912864