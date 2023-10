Die wichtigsten Ereignisse des HandelstagesTops & Flops and den BörsenAktien, Indizes & Rohstoffe des TagesDie Wall Street verzeichnet in der neuen Woche Gewinne. Die führenden Indizes, der Nasdaq 100 und der S&P 500, legen um mehr als 1% zu.Die bessere Stimmung kommt vor der Zinsentscheidung der Fed am Mittwoch. Der Markt ist sich fast zu 100% sicher, dass die Fed die Zinsen auf dem aktuellen Niveau belassen wird.Die Gewinne bei Aktien werden von einem Rückgang des Dollars begleitet, der die schwächste ...

