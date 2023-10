Q3 2023: Konzernumsatz von $476 Mio. (-5% bei tatsächlichen Kursen; -6% bei konstanten Wechselkursen, CER); verwässerter Gewinn je Aktie von $0,34; bereinigter verwässerter Gewinn je Aktie von $0,50 // Konzernumsatz bei konstanten Wechselkursen (CER) von $470 Mio. gegenüber Prognose von mind. $465 Millionen (CER) und bereinigter verwässerter Gewinn je Aktie von $0,50 (CER) gegenüber Prognose von mind. $0,48 CER // Umsatzwachstum von 5% (CER) beim Nicht-COVID-19-Portfolio auf $442 Mio., gestützt durch höhere Umsätze bei Instrumenten sowie wiederkehrende Umsatzerlöse aus Verbrauchsmaterialien // 9M 2023: Umsatzwachstum von 8% (CER) im Nicht-COVID-Portfolio, getrieben durch Umsatzanteil von 88% mit Verbrauchsmaterialien (wiederkehrende Umsätze) // Gesamtjahr 2023: Prognose für Umsatz von mindestens $1,97 Mrd. (CER) und bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie von mindestens $2,07 (CER) bekräftigt



VENLO, Niederlande, Oct. 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- QIAGEN (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) hat heute die Ergebnisse für das dritte Quartal und die ersten neun Monate 2023 bekannt gegeben.

Der Konzernumsatz für das dritte Quartal 2023 bei konstanten Wechselkursen betrug $470 Mio. (CER) und lag damit über der Prognose von mindestens $465 Mio. (CER), dank des Wachstums bei Nicht-COVID-19-Produkten von 5% (CER). Insgesamt sank der Umsatz im dritten Quartal 2023 um 5% (-6% CER) auf $476 Mio. gegenüber dem dritten Quartal 2022, das von hohen Umsätzen mit COVID-19-Produkten geprägt war. Der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie betrug $0,50 (CER) und lag damit oberhalb der Prognose von mindestens $0,48 (CER).

QIAGEN bekräftigt seine Prognose für das Gesamtjahr 2023 und erwartet einen Konzernumsatz von mindestens $1,97 Mrd., bedingt durch die anhaltend stabile Nachfrage nach Verbrauchsmaterialien, die in den ersten neun Monaten des Jahres rund 88% des Gesamtumsatzes ausmachten, während der Absatz von größeren Instrumenten herausfordernd bleibt. QIAGEN beobachtet weiterhin die sich schnell ändernden geopolitischen und makroökonomischen Trends weltweit. QIAGEN bekräftigt ebenfalls die Prognose für einen bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie von mindestens $2,07 (CER).

"Wir haben ein weiteres Quartal mit soliden Ergebnissen abgeschlossen, die unsere Prognose übertroffen haben. Dies ist zum einen auf unseren strategischen Fokus auf unsere Wachstumsträger zurückzuführen. Zum anderen profitieren wir von unserer ausgewogenen Kundenstruktur von über 500.000 Kundinnen und Kunden in den Bereichen Life Sciences und Molekulare Diagnostik sowie von unserer breiten geografischen Aufstellung", sagte Thierry Bernard, Chief Executive Officer von QIAGEN.

"Diese solide Leistung war wichtig, da wir uns nun in den letzten Quartalen befinden, in denen wir unsere Ergebnisse mit dem Jahr 2022 vergleichen, das von Umsätzen mit COVID-19-Tests geprägt war. Außerdem müssen wir uns auch mit einem zunehmend herausfordernden makroökonomischen Umfeld auseinandersetzen. Vor diesem Hintergrund haben unsere Teams ihre Ziele erreicht und Umsatzsteigerungen in vielen Portfoliobereichen und Schlüsselregionen erzielt. Wir sind gut aufgestellt, um dieses Jahr in einer stärkeren Position zu beenden. Wir wollen im vierten Quartal 2023 ein solides Umsatzwachstum erzielen und unsere Ergebnisse verbessern. Zudem bereiten wir uns auf weiteres Wachstum und Expansion im Jahr 2024 und darüber hinaus vor."

Roland Sackers, Chief Financial Officer von QIAGEN, sagte: "QIAGEN tätigt Invesitionen in sein Geschäft, insbesondere in Forschung und Entwicklung, die 10% des Umsatzes ausmachten. Gleichzeitig erzielen wir im Branchenvergleich hohe Margen und ein hohes Profitabilitätsniveau, wodurch wir unsere Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie übertreffen konnten. Diese Ergebnisse zeigen, dass wir unsere Wachstumsaussichten unterstützen und gleichzeitig ein effektives Kostenmanagement betreiben können. Wir überprüfen die Möglichkeiten, unser Kapital einzusetzen und sind entschlossen, durch ein weiterentwickeltes Geschäftsportfolio und die Steigerung der Renditen mehr Wert zu schaffen."

Anlegerpräsentation und Telefonkonferenz

Für Dienstag, den 31. Oktober 2023 ist um 14:00 MEZ / 13:00 GMT / 9:00 EST eine Telefonkonferenz geplant. Die Telefonkonferenz kann unter dem Registereintrag "Investor Relations" auf der Website von QIAGEN als Audio-Stream live mitverfolgt werden und ist danach als Aufzeichnung verfügbar. Eine Hintergrundpräsentation soll kurz vor der Telefonkonferenz zur Verfügung stehen unter: https://corporate.qiagen.com/investor-relations/events-and-presentations/default.aspx.

Verwendung der bereinigten Ergebnisse

QIAGEN berichtet die bereinigten Ergebnisse sowie die Ergebnisse unter konstanten Wechselkursen (CER) und andere nicht nach US-GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) ermittelte Zahlen, um tiefergehende Einblicke in die finanzielle Entwicklung des Unternehmens zu gewähren. Die Ergebnisse umfassen den bereinigten Konzernumsatz, das bereinigte Bruttoergebnis, den bereinigten Bruttogewinn, das bereinigte Betriebsergebnis, den bereinigten Betriebsaufwand, die bereinigte operative Marge, das bereinigte Konzernergebnis, das bereinigte Konzernergebnis vor Steuern, den bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie, das bereinigte EBITDA, den bereinigten Gewinn je Aktie , die bereinigte Ertragsteuer, die bereinigte Steuerquote und den Free Cash Flow. Der Free Cash Flow berechnet sich aus dem Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit abzüglich der Auszahlungen für Sachanlagen. Bereinigte Ergebnisse sollten als zusätzliche Information zu den berichteten Ergebnissen gesehen werden, die nach GAAP erstellt werden, jedoch nicht als Ersatz für diese gewertet werden. QIAGEN ist der Ansicht, dass bestimmte Bereinigungen für Sachverhalte vorgenommen werden sollten, die außerhalb der Kerngeschäftstätigkeit liegen, hohen periodischen Schwankungen unterliegen oder die Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit denen der Mitbewerber oder mit früheren Geschäftsperioden beeinträchtigen. Darüber hinaus verwendet QIAGEN intern bei der Planung, Prognoseerstellung und Berichterstattung sowie zur Bewertung und Vergütung von Mitarbeitern Nicht-US-GAAP-Kennzahlen sowie auf konstanten Wechselkursen beruhende Finanzkennzahlen. Bei dem Vergleich der aktuellen Performance mit historischen operativen Ergebnissen, die durchgängig auf bereinigter Basis dargestellt werden, verwendet QIAGEN ebenfalls bereinigte Ergebnisse.

Über QIAGEN

QIAGEN N.V., eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows. QIAGEN stellt seine Lösungen mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik.

Forward-Looking Statement

Einige der Angaben in dieser Pressemitteilung können im Sinne von Section 27A des U.S. Securities Act (US-Wertpapiergesetz) von 1933 in ergänzter Fassung und Section 21E des U.S. Securities Exchange Act (US-Börsengesetz) von 1934 in ergänzter Fassung als zukunftsgerichtete Aussagen ("forward-looking statements") gelten. Soweit in dieser Meldung zukunftsgerichtete Aussagen über QIAGENs Produkte, inklusive der in Reaktion auf die COVID-19-Pandemie genutzten Produkte, den Zeitplan für Markteinführungen und Entwicklungen, regulatorische Genehmigungen, finanzielle und operative Prognosen, Wachstum, Expansionen, Kollaborationen, Märkte, Strategie oder operative Ergebnisse gemacht werden, einschließlich aber nicht begrenzt auf die zu erwartenden Ergebnisse für den bereinigten Nettoumsatz und den bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie, geschieht dies auf der Basis derzeitiger Erwartungen und Annahmen, die mit vielfältigen Unsicherheiten und Risiken verbunden sind. Dazu zählen unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit Wachstumsmanagement und internationalen Geschäftsaktivitäten (einschließlich Auswirkungen von Währungsschwankungen und der Abhängigkeit von regulatorischen sowie Logistikprozessen); Schwankungen der Betriebsergebnisse und ihre Verteilung auf unsere Kundengruppen; die Entwicklung der Märkte für unsere Produkte an Kunden in der Akademischen Forschung, Pharma, Angewandte Testverfahren und Molekulare Diagnostik; Veränderung unserer Beziehungen zu Kunden, Lieferanten und strategischen Partnern, das Wettbewerbsumfeld, schneller oder unerwarteter technologischer Wandel, Schwankungen in der Nachfrage nach QIAGEN-Produkten (einschließlich allgemeiner wirtschaftlicher Entwicklungen, Höhe und Verfügbarkeit der Budgets unserer Kunden und sonstiger Faktoren), die Möglichkeit, die regulatorische Zulassung für unsere Produkte zu erhalten, Schwierigkeiten bei der Anpassung von QIAGENs Produkten an integrierte Lösungen und die Herstellung solcher Produkte, die Fähigkeit des Unternehmens, neue Produktideen zu entwickeln, umzusetzen und sich von den Produkten der Wettbewerber abzuheben sowie vor dem Wettbewerb zu schützen, Marktakzeptanz neuer Produkte und die Integration akquirierter Geschäfte und Technologien; Maßnahmen von Regierungen; globale oder regionale wirtschaftliche Entwicklungen; wetter- oder transportbedingte Verzögerungen, Naturkatastrophen, politische Krisen oder Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, einschließlich des Ausmaßes und der Dauer der COVID-19-Pandemie und - 3 - ihrer Auswirkungen auf die Nachfrage nach unseren Produkten und andere Aspekte unseres Geschäfts, oder sonstige Ereignisse höherer Gewalt; sowie die Möglichkeit, dass der erwartete Nutzen im Zusammenhang mit den jüngsten oder anstehenden Akquisitionen, nicht wie erwartet eintritt; und andere Faktoren, angesprochen unter "Risikofaktoren" in Absatz 3 des aktuellen Annual Report Form 20-F. Weitere Informationen finden Sie in Berichten, die QIAGEN bei der U.S. Securities and Exchange Commission (US-Börsenaufsichtsbehörde) eingereicht hat.

Kontakt

John Gilardi

Vice President Corporate Communications and Investor Relations

+49 2103 29 1171 and +49 152 018 11711 and +1 240 686 2222 / john.gilardi@qiagen.com

Phoebe Loh

Senior Director Investor Relations

+49 2103 29 11457 / phoebe.loh@qiagen.com

Dr. Thomas Theuringer

Senior Director, Head of External Communications

+49 2103 29 11826 / thomas.theuringer@qiagen.com

Daniela Berheide

Associate Director, External Communications

+49 2103 29 11676 / daniela.berheide@qiagen.com