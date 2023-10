Rollout der Anshin Data Box, unterstützt durch Synchronoss Personal Cloud, integriert KI-Funktionen und ermöglicht Kunden die Optimierung, Organisation und Sicherung von Fotos, Videos und anderen digitalen Inhalten

Mit Anshin Data Box können Kunden Fotos, Videos und Dateien, die auf Handys und anderen Geräten gespeichert sind, sichern und wiederherstellen. Außerdem ermöglichen die KI-Funktionen der Plattform, Fotos mit geringer Auflösung zu optimieren und durch eine Reihe von Effekten und Styling-Tools neue Arten von Inhalten zu erstellen.

Die Anshin Data Box von SoftBank ist ab November über verschiedene Vertriebskanäle erhältlich und bietet 500 GB Speicherplatz pro Monat. Außerdem wird der Personal Cloud-Service in neue Geräte integriert, sodass die Kunden ihn während des Onboarding-Prozesses einfach aktivieren können. SoftBank wird die Anshin Data Box auch über seine Ladengeschäfte und den digitalen Vertriebskanal anbieten.

"Wir geben Mobilfunkanbietern und Telekommunikationsbetreibern fortwährend strategische Werkzeuge an die Hand, um den Kundennutzen zu steigern", so Jeff Miller, President und CEO von Synchronoss. "Diese neue Cloud-Einführung mit SoftBank erweitert unsere langjährige Beziehung zu SoftBank und unsere Präsenz in Japan. Sie unterstreicht auch unsere Cloud-First-Strategie, die neue Wachstumschancen für die Personal Cloud-Plattform von Synchronoss eröffnet."

