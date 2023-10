Es geht wieder los!: Neue Erkundungsprogramme sorgen für MEGA-News bei steigenden Rohstoffpreisen! Jetzt schnell Gewinne machen!

Anzeige / Werbung

Lithium-Ionen-Batterien machen weltweit 74 Prozent der Verwendung von Lithium aus, gefolgt von Keramik und Glas, mit etwa 14 Prozent.

das wundert uns nicht, wenn man bedenkt, dass im ersten Quartal des laufenden Jahres weltweit bereits mehr als 2,3 Millionen E-Fahrzeuge abgesetzt wurden, rund ein Viertel mehr als im Vorjahres Vergleichszeitraum. Bis zum Ende dieses Jahres, so Prognosen, könnten insgesamt 14 Millionen E-Autos verkauft werden, was einer sagenhaften Zunahme von 35 % gegenüber 2022 entspricht!

Einer der ganz großen Profiteure davon wird Gama Explorations (WKN: A3DJ8S) sein.

Denn dieses Unternehmen hat sich mit seinen Projekten "Muskox' und "Tyee' hervorragend im Lithium- aber auch im Nickel-Kupfer- und Goldmarkt positioniert! Derzeit befindet sich Gama Explorations (WKN: A3DJ8S) in seiner vollständig finanzierte Phase der Erkundungsprogramme, sowohl auf "Muskox' als auch auf "Tyee'. Diese Initiative markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Fortentwicklung von und bietet vielversprechende und weitreichende Chancen für Investoren.

Im Januar 2023 ging das in der Region von Nunavut, im Norden Kanadas, gelegene "Muskox'-Projekt ins Power-Portfolio von Gama über und war da bereits mit grandiosen Koordinaten ausgestattet. So hatten bereits im November des Vorjahres Schlitzproben sensationelle Gehalte von durchschnittlich 1,34 % Li2O über 5 m und 1,26 % Li2O über 11 m ergeben, und das wohlgemerkt nur auf dem bis dahin bekannten "CM-1'-Pegmatit an der südlichen Grenze des "Muskox'-Grundstücks, das sich über eine beeindruckende Streichlänge von etwa 730 m erstreckt.

Eine durchgeführte Röntgen-Diffraktometrie-Analyse hatte zudem bestätigt, dass Spodumen, das sich für die Mineralienaufbereitung eignet, mit 8,0 % bis 13,8 % des Gewichts der Proben das vorherrschende lithiumhaltige Mineral in diesem "CM-1'-Pegmatit ist.

Grund genug also, um seine Erkundungsbemühungen zu verstärken, um das volle Ausmaß dieser Bodenschätze zu verstehen und das Projekt auf eine zukünftige Minenerschließung vorzubereiten. Die reichhaltige Mineralisierung und die vielversprechenden geologischen Merkmale machen "Muskox' nicht nur zu einem zu einem äußerst vielversprechenden Ziel, sondern wie es derzeit aussieht, zu einem wahren Rohstoff-Monster!

MEGA-"Muskox' bereit für Bohrungen!

Mit der Erteilung der Bohrgenehmigung für sein hochgradiges, etwa 50 Quadratkilometer großes, in den Northwest Territories und somit inmitten des Yellowknife "Pegmatite'-Hotspot liegenden "Muskox' Lithium-Projekt, kann Gama Explorations (WKN: A3DJ8S) nun einen oder gar mehrere Gänge hochschalten, um das einzigartige Potenzial seiner Portfolio-Perle noch genauer zu beziffern und letztlich auch zutage fördern.

Dabei "kollidiert" die Bohrgenehmigung für "Muskox' mit dynamischen Aufwärtsbewegungen auf dem Lithium-Markt, der obendrein von immer mehr Übernahmen und Fusionen zusätzlich befeuert wird.

Genannt sei hierbei beispielsweise die Mega-Fusion der beiden Lithium-Riesen Allkem (Australien) und Livent (USA), die Ende 2023 abgeschlossen sein soll. Aus ihrem Zusammenschluss wird der weltweit drittgrößte Lithium-Konzern entstehen, mit Assets in Argentinien und Kanada und damit in geografischer Nähe zueinander und zudem in Lithium-Abbau freundlichen und fördernden Ländern. Zudem soll dieser neue Gigant eine Produktionskapazität von rund 250.000 Tonnen Lithiumkarbonat-Äquivalent ("LCE') erreichen. Auch Alpha Lithium ist jüngst Ziel einer Übernahme geworden!

Diese Meldungen haben den Fokus der Investoren erneut auf den langfristigen Aufwärtstrend von Lithium gelenkt. Denn sowohl der Rohstoff wie logischerweise auch Unternehmen, die ihn in ausreichenden Mengen produzieren können, stehen damit im Rampenlicht der Anleger.

Analysten gehen von einem derzeitigen Lithiumcarbonat-Jahresverbrauch von bis zu 7 Millionen Tonnen aus. Anderen Berechnungen zufolge wird sich die Lithiumnachfrage, verglichen zu 2017, bis 2028 nahezu verzehnfachen. Kaum besser sieht es beim Nickel aus!

Quelle: https://www.enbw.com

Schon zeitnah soll die Nachfrage nach Lithium das Angebot deutlich übertreffen, angetrieben vor allem durch den rasanten Ausbau der Elektromobilität verbunden mit stark abnehmenden Lithium-Lagerbeständen.

Bohrgenehmigung stellt entscheidende Wachstumsweichen!

Mit Blick auf den nach Lithium lechzenden Markt stellt die erteilte Bohrgenehmigung für Gama Explorations (WKN: A3DJ8S) vielversprechendes "Muskox'-Pegmatit-Projekt das Entree in großartige mittel- und langfristige Wachstums- und Absatzchancen dar. Denn mit diesem "Go' ist auch der Startschuss für das erste effiziente Bohrprogramm gefallen. Das Potenzial dieses hochgradigen Grundstücks wartet nämlich förmlich nur darauf, qualifiziert und quantifiziert gehoben zu werden.

Quelle: Gama Explorations

Seither hat Gama Explorations (WKN: A3DJ8S) weitere 30 potenzielle Pegmatite identifiziert und wird während des 2023er Explorationsprogramms den gesamten "Claim' mithilfe einer geophysikalischen "Lidar'- und "Orthofoto'-Vermessung untersuchen. Im Anschluss daran wird sodann ein detailliertes "Phase-1'-Kartierungs- und Probenahmen-Programm angegangen. Dessen Fokus wird sich auf jene Bereiche richten, in denen Gama dank der Interpretation der neuen "Spot-6'-Satellitenbilder eben genau diese zusätzlichen Pegmatit-Strukturen sowie weitere Ziele identifiziert hat.

Einer dieser Bereiche ist die südöstliche "Ecke" von "Muskox', die in hochgradiger Nachbarschaft zum "Hidden Lake'-Projekt von Patriot Battery Metals liegt. Hier nämlich stieß man in einem kleineren Gebiet auf eine hohe Konzentration dieser neu identifizierten Pegmatit-Strukturen.

Aber auch auf "Tyee' geht es in Siebenmeilenstiefel voran!

Das kanadische "Tyee'-Nickel-Projekt seinerseits liegt in British Columbias "Golden Triangle', einer weltbekannten Region für hervorragende Goldvorkommen. Gama Explorations (WKN: A3DJ8S) ist hier bestrebt, das exorbitante Projekt-Explorationspotenzial zu maximieren und neben den Nickel- und Kupferstrukturen auch weitere hochwertige Goldressourcen zu identifizieren. Modernste Technik findet bei der Zusammenarbeit mit Branchenexperten Anwendung, was die Erfolgsaussichten von "Tyee' deutlich erhöht.

Dank der vollständig finanzierten Phase dieser Erkundungsprogramme hat Gama Explorations (WKN: A3DJ8S) die Möglichkeit, seine Kapazitäten zu erweitern und den Wert seiner Projekte zu steigern. Die Mittel werden für geologische Untersuchungen, Bohrungen, Datenanalyse und andere erforderliche Aktivitäten eingesetzt, um ein umfassendes Verständnis des geologischen Potenzials zu erlangen. Gama ist fest davon überzeugt, dass diese Investitionen zu vielversprechenden Ergebnissen und weiterem Wachstum führen werden.

Geophysikalische Erfassung abgeschlossen!

Gama hat die geophysikalische Untersuchung mit dem Dienstleister SkyTEM bereits abgeschlossen. Insgesamt wurden 2.378 Liniendatenkilometer abgedeckt, wodurch der Großteil des 625 Quadratkilometer großen Projektgebiets erfasst wurde.

Quelle: Gama Explorations / "Tyee'-Projekt mit den überflogenen Linien im nördlichen Block

Die Bilder und Daten erden und wurden schon umgehend in das geplante Kartierungs- und Probenahmeprogramm umgewandelt. Diese neuen Informationen liefern wertvolle Anhaltspunkte, sogar bis in eine Tiefe von 500 m. Der Kernblock des "Tyee'-Projekts mit seinen 400 Quadratmetern wurde bereits mit variablen Linienabständen zwischen 200 m bis 400 m untersucht.

Das gesamte Gebiet, auch das wurde festgestellt, ist von Gesteinen des bekannten Havre St. Pierre Anorthositkomplexes unterlagert. Und genau das macht diesen Komplex so vielversprechend für Nickel, Kupfer und Platinmetalle. Ein weiterer Beweis dafür, dass sich dort Bergbau lohnen kann, ist die "Lac Tio'-Titanmine, die von Rio Tinto betrieben wird.

https://www.youtube.com/watch?v=J38DjBClQLI

Fazit: Es geht wieder los!

Die fortschreitenden Erkundungsarbeiten bei "Muskox' und "Tyee' stehen im Einklang mit Gama Explorations (WKN: A3DJ8S) langfristiger Strategie, hochwertige Ressourcen zu entdecken und zu entwickeln. Das Unternehmen ist bestrebt, den steigenden globalen Bedarf an Metallen und Mineralien zu decken, insbesondere im Hinblick auf die zunehmende Nachfrage nach "sauberen" Energietechnologien und Elektromobilität.

Davon profitieren in großem Investoren des Unternehmens, das seinen Anteilseignern eine nahezu einmalige Möglichkeit bietet, sich an solch vielfältigen Projekten in hochwertigen Rohstoffregionen zu beteiligen. Die fortschreitenden Erkundungsprogramme auf "Muskox' und "Tyee' eröffnen Investoren unglaubliche Chancen auf riesige Renditen und eine aktive Teilnahme an der Exploration wertvoller Bodenschätze, gerade nach der jüngsten Kurs-Korrektur, und wo der "News-Motor" gerade wieder anspringt, wie vergangene Woche wieder mit der neuen Nickel-Kupferentdeckung, auf die wir in den kommenden Tagen noch genauer eingehen werden.

Wir sind überzeugt davon, dass Gamas (WKN: A3DJ8S) Engagement für technische Exzellenz, nachhaltige Praktiken und finanzielle Transparenz das Vertrauen der Investoren stärken wird. Denn dieses Unternehmen ist maximal bestrebt, seine Projekte erfolgreich voranzutreiben und dadurch langfristig Wert für alle Beteiligten zu schaffen.

Gama ist auf dem besten Weg, eines der führenden Unternehmen in der Rohstoffexploration zu werden, und bietet Investoren gerade jetzt nicht nur die Möglichkeit extrem günstig einzusteigen, sondern vielmehr Teil einer riesigen Erfolgsgeschichte zu werden, von der ihre Enkel noch erzählen können.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Gama Exlorations, enbw, eigener Research und eigene Berechnungen. Bild-Quellen: Gama Exlorations, Quelle-Titelbild: https://stock.adobe.com/de

Enthaltene Werte: GB0007188757,US53814L1089,CA70337R1073,CA02075X1033,AU0000193666,CA36459L1031