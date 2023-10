Mit dem SQUAD Green Balance können Anleger in europäische Aktien jeglicher Größe investieren, die positive nachhaltige Eigenschaften aufweisen. Für seine Erfolge zeichnet BÖRSE ONLINE den Fonds in diesem Jahr mit einem €uro-FundAward aus. Von Ralf Ferken. FundAward-Gewinner Hintergrund: BÖRSE ONLINE und seine Schwesterpublikationen €uro und €uro am Sonntag verleihen die begehrten €uro-FundAwards an die Fonds und ETFs, die über ein, drei, fünf, zehn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...