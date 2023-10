© Foto: picture alliance/pressefoto_korb/Micha Korb - pressefoto_korb picture alliance/pressefoto_korb/Micha Korb



Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmensdaten 06:00 Uhr, Schweiz: Burckhard, Halbjahreszahlen 06:00 Uhr, Schweiz: Vontobel, Q3-Umsatz 07:00 Uhr, Schweiz: Straumann, Q3-Zahlen 07:00 Uhr, Österreich: OMV, Q3-Zahlen 07:00 Uhr, Österreich: AMS Osram AG, Q3-Zahlen 07:00 Uhr, Belgien: Anheuser-Busch InBev, Q3-Zahlen 07:00 Uhr, Deutschland: Knorr Bremse Q3-Zahlen, München 07:00 Uhr, Deutschland: Teamviewer AG, Q3-Zahlen 07:00 Uhr, Deutschland: BASF, Q3-Zahlen 07:00 Uhr, Deutschland: Klöckner & Co, Q3-Zahlen 07:30 Uhr, Deutschland: Uniper, Q3-Zahlen 07:30 Uhr, Frankreich: …