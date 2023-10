Die Aktie von Realty Income (WKN:899744) ist am Montag im Laufe des amerikanischen Handels um satte -5,5% auf 46 US$ abgerauscht und sackt damit immer tiefer nach unten. Aktuell hat sie seit Jahresbeginn -27,8% eingebüßt. Das sind die Gründe für den starken Abverkauf. Realty Income vorgestellt Realty Income Corp. ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der sich durch die monatliche Ausschüttung einer Dividende an seine Aktionäre auszeichnet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...