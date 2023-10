Der Finanzkonzern SoFi Technologies (WKN: A2QPMG) hat am Montag Quartalszahlen vermeldet, woraufhin die Aktie einen entscheidenden, aber erfolglosen Angriff auf eine wichtige Chartmarke unternahm. Kommt deswegen jetzt der Ausverkauf - SoFi vorgestellt SoFi Technologies, Inc. bietet verschiedene Finanzdienstleistungen an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Kreditvergabe, Technologieplattform und Finanzdienstleistungen. Einen sehr großen ...

