Hammer-News: Discovery Lithium entdeckt riesigen Pegmatit: Ist das der Jackpot?!

Brandaktuelle News: Bei seinem Lac Belanger und Lac Ferland Projekt ist Discovery Lithium auf einen mächtigen Pegmatitkörper gestoßen, der sogar bereits mit bloßem Auge über ein großes Gebiet sichtbar ist!!!

Abbildung: Riesiger Pegmatit auf dem Lac Belanger Projekt von Discovery Lithium

Das Management-Team von DISCOVERY LITHIUM (CSE: DCLI / WKN: A3EFKA / Frankfurt: Q3Q0) ist vom Potential ihrer Lithiumprojekte daher zurecht extrem überzeugt. Nachdem man vergangene Woche Dienstag erst das Explorationsprogramm auf Vaubert Lake intensiviert hat, folgt heute, am 31. Oktober 2023 bereits die nächste Pressemeldung, die es wirklich in sich hat.

Ein Explorationsteam rund um die Axium Exploration Group war hier für die Kartierung und Probennahme auf den Claims verantwortlich. Ziel war es mittels einer Satellitenbild-Studie potentielle Pegmatitvorkommen zu finden.

Sieht man sich das Foto genau an, so sind auch noch andere Pegmatite zu erkennen…

Besonders hervorzuheben ist, dass auf dem Claim-Block Lac Belanger ein beträchtlicher Pegmatit-Aufschluss bestätigt wurde, der nachweislich Mengen an Turmalin und Beryll enthält. Diese Mineralien sind ein Zeichen dafür, dass Spodumen (und damit massive Gehalte von Lithium!!) im Pegmatit oder anderen Pegmatiten in unmittelbarer Nähe vorhanden sein könnte.

Rund 25 % der weltweiten Lithiumreserven befinden sich innerhalb solcher Lithiumpegmatite. Allerdings ist diese Art von Pegmatiten nicht übermäßig häufig, sie stellen vielleicht nur rund 0,2 % aller Pegmatite dar. Hier kommt das oben angesprochene Spodumen ins Spiel. Mit einem zumindest theoretischen Lithiumgehalt von 3,72 % stellt es ein wichtiges Lithiumerz dar und macht diese Art von Vorkommen extrem ökonomisch und begehrt.

Sollte sich also nun in weiteren Untersuchungen der Gesteinsproben herausstellen, dass dieser Pegmatit tatsächlich Spodumen aufweist, dann könnte das für DISCOVERY LITHIUM (CSE: DCLI / WKN: A3EFKA / Frankfurt: Q3Q0) der Jackpot sein!

Dafür wurden nun Gesteinsproben über die gesamte Länge des Pegmatits sowie von nahegelegenen Pegmatitvorkommen und Gesteinseinheiten in beiden Claim-Blöcken gesammelt und zur Analyse transportiert.

Zur Pressemeldung gelangen Sie hier:

"Discovery Lithium bestätigt mehrere oberflächennahe Pegmatite auf dem Konzessionsgebiet in Ost-Quebec"

Noch ist dieser kleine Explorer so gut wie unentdeckt und mit einer Market Cap von weniger als 7 Mio. CAD (kanad. Dollar) schwimmt man unter dem Radar der großen Fische…

Michael Gheyle, Präsident und CEO von Discovery Lithium zeigt sich natürlich erfreut über diesen Fund, und kommentiert heute wie folgt: "Die Überprüfung dieser potentiellen Pegmatite in unseren kürzlich erworbenen Claims Lac Belanger und Lac Ferland ist eine aufregende Entwicklung für das Unternehmen. Wir haben diese Claims erworben, weil wir aufgrund der vorliegenden Daten von dem Potential überzeugt waren, und wir freuen uns auf die Fortsetzung unseres Explorationsprogramms, während wir das Bohrprogramms für 2024 planen."

Die Projekte stammen von keinem geringeren als Shawn Ryan, seines Zeichens absoluter Stargeologe und Prospektor, der unter anderem das White Gold Projekt im Yukon entdeckte (Kinross kaufte das Projekt damals für rund 140 Mio. CAD) und mit dem Prospector of the Year Award 2011 ausgezeichnet wurde.

Für ihn sind vor allem die beiden Projekte in Nunavik, Quebec absolute Weltklasse und zählen zu den Top 99% der Welt. Die ersten Bodenproben die man analysierte rangieren in den Top10 der kompletten Datenbank aller jemals in Quebec erzielten Lithium-Ergebnisse (ca. 175.000 bislang). Für ihn sind die Anomalien auf diesen beiden Liegenschaften so enorm, dass er davon ausgeht Discovery LITHIUM könnte hier auf einem der besten Lithiumprojekte in ganz Nordamerika sitzen.

Die Konzessionsgebiete, die das Unternehmen vom legendären Prospektor Shawn Ryan erworben hat, liegen in einer Region, in der sich unter anderem zwei Nickelbergwerke mit Zugang zu Tiefseehäfen befinden. Die Infrastruktur kann also als erstklassig bezeichnet werden.

HIGHLIGHTS VON DISCOVERY LITHIUM (CSE: DCLI / WKN: A3EFKA / Frankfurt: Q3Q0)

- 6 Lithiumprojekte in Quebec, davon 2 im neuen Lithium-Hotspot Nunavik

- HEUTE NEWS - Lithiumpegmatit entdeckt!

- Lithium-Ergebnisse werden für November/Dezember erwartet

- Erste Bodenproben rangieren in den Top10 (beste 99%) von allen bislang 175.000 Ergebnissen in der Provinz Quebec für Lithium, Cäsium und Rubidium

- Projekte stammen vom Prospector of the Year Award-Träger Shawn Ryan

- Weniger als 14 Mio. Aktien ausstehend

Im Unternehmensvideo von Discovery Lithium finden Sie eine kompakte Zusammenfassung und auch die höchst interessanten Aussagen von Shawn Ryan bezüglich des Potentials der Projekte.

Hier geht's direkt zum Video auf dem Portal von Vimeo:

PROJEKTE VON DISCOVERY LITHIUM

Insgesamt kann Discovery Lithium auf ein Portfolio von 6 Lithiumprojekten zurückgreifen.

Hauptaugenmerk liegt momentan auf der Nunavik Region (in der Karte orange) im Norden der Provinz Quebec. Dort hält man 100% an den beiden Projekten Vaubert Lake und Serindac die in Summe eine Fläche von 164.283 Hektar ausmachen.

Des Weiteren hält man 4 zusätzliche Projekte - aufgeteilt in 303 Claims - über 16.392 Hektar in östlichen Regionen von Quebec, darunter auch in der ruhmreichen James Bay Region. Namentlich sind das Route Du Nord, Lac Belanger & Lac Ferland sowie Lac Robertson.

Michael Gheyle, Präsident und CEO des Unternehmens, sagte zuletzt:

"2023 war ein ereignisreiches Jahr für Discovery Lithium, da wir unsere Präsenz als Lithiumexplorer in Quebec weiterentwickeln und ausbauen. Unser Explorationsansatz erhielt einen gewaltigen Aufschwung, als der angesehene Prospektor Shawn Ryan uns die Ergebnisse einer Studie in der Provinz Quebec über Seebodensedimente vorlegte, bei denen er Daten fand, die auf eine Reihe strategischer Akquisitionen hindeuteten.Bei den Zielen in Quebec handelt es sich um lithiumhaltige Pegmatite. Aus diesem Grund passen wir unsere Explorationspläne so an, dass wir schnell und effizient zu unseren Liegenschaften gelangen und eine umfassende Bohrkampagne entwickeln können, um das Lithiumpotenzial in dieser wirklich gefragten Region optimal nutzen zu können."

DIE BEIDEN PROJEKTE IN NUNAVIK ALS FLAGGSCHIFF

Die Region Nunavik ist der nördlichste Teil der Provinz Quebec, welche weltweit als sehr bergbaufreundlich gilt (Top7 lt. Fraser Institute). Mit 500.000 Quadratkilometern ist das Gebiet so groß wie Spanien und macht 1/3 der Provinz aus. Es leben hier nur 14.000 Menschen, die Infrastruktur kann aufgrund der bereits aktiven Bergbaubetriebe als erstklassig angesehen werden.

Es befinden sich hier unter anderem zwei Nickelminen, darunter die Raglan Mine von Glencore welche zu den kostengünstigsten der Welt zählt, und man hat ebenso Zugang zu einem Tiefseehafen.

Von einigen Lithium-Branchenkennern wird das Nunavik Gebiet als neuer Area-Play bzw. Hotspot für künftige Lithiumfunde gesehen. Grund dafür sind Bodenproben die nach Lithium und Cäsium untersucht wurden und zu den Top 99% der ganzen Region Quebec zählen.

VAUBERT LAKE

Das Gebiet besteht aus zwei Teilbereichen, aufgeteilt im Norden mit 780 Claim und 32.687 Hektar, sowie der südliche Teil mit 1.334 Claims über 56.340 Hektar.

Vaubert Lake wurde deshalb erworben, weil man hier einige der höchsten Konzentrationen von Lithium, Cäsium und Rubidium in den Proben der Seesedimente finden konnte. Die Ergebnisse waren sogar so hoch, dass sie zu den Top 10 aller in Quebec jemals erzielten Ergebnisse zählen, und das sind bis dato immerhin ca. 175.000.

Der hoch anerkannte, preisgekrönte Prospektor und Geologe Shawn Ryan hat durch seine umfangreichen See-Boden-Studien eine Vorreiterrolle bei der Identifizierung der bergbaufreundlichen Region Nunavik gespielt und das Unternehmen hinsichtlich der Nutzung bewährter Feldforschungsprogramme beraten. Die riesigen Claim-Bestände von Discovery Lithium liegen direkt an einigen der höchsten Sedimentanomalien der gesamten Provinz Quebec.

Im Bild oben: Die Raglan Mine mit direktem Anschluss an den Deception Bay Hafen, rund 120km nördlich von Vaubert Lake

Diese Daten entsprechen dem 99. Perzentil von Lithium und Cäsium, wie in der offiziellen Datenbank des Ministeriums der Regierung von Quebec identifiziert. Im Laufe des Sommers beauftragte Discovery Lithium die Firma Ground Truth Exploration mit der Entsendung erfahrener Forschungsteams auf die Nunavik-Liegenschaften um eine umfangreiche Kartierungs- und Probenahmekampagne zu starten.

Alle im Sommer gesammelten Proben wurden an die SGS-Labore versandt. Die Untersuchungsergebnisse werden für Ende November 2023 erwartet. Auf der Grundlage dieser Ergebnisse wird das Unternehmen Bohrziele für Folgekampagnen entwickeln, die darauf abzielen, die Liegenschaften weiter zu entwickeln.

Mitte Oktober entschloss man sich aufgrund der bisherigen guten Ergebnisse dazu, das Explorationsprogramm auf Vaubert Lake zu intensivieren.

Auch diese neu gewonnenen Daten wird man an die SGS-Labore versenden um letztendlich die besten Bohrziele für kommende Kampagnen zu identifizieren.

Die ersten Sedimentproben von Vaubert Lake sind wirklich erstklassig, und auch die Tatsache, dass ein ausgezeichneter Prospector of the Year wie Shawn Ryan hier ins Schwärmen gerät sagt schon einiges aus.

Untenstehend die angesprochenen Ergebnisse der bisher erfolgten geochemischen Analyse der See-Boden-Studie, die bereits jetzt auf positive kommende Ergebnisse spekulieren lassen. Besonders hervorzuheben ist der nördliche Bereich der Liegenschaft, auf dem gleich 21 von 40 Proben über 99% oder 37,3ppm Lithium liegen.

SERINDAC LAKE

Die Liegenschaften am Serindac Lake liegen 180 km südwestlich der Gemeinde Tasiujaq, an der Spitze von Deep Harbor an der Westseite der Ungava Bay liegt.

Das Konzessionsgebiet besteht aus 4 einzelnen Grundstücken, wobei das größere als Serindac West bezeichnete Grundstück aus 868 Claims mit einer Fläche von 39.528 Hektar in einem Paket und das Grundstück Eastern Serindac aus drei einzelnen Blöcken mit insgesamt 781 Claims mit einer Fläche über 35.728 Hektar besteht.

Die Claims von Serindac Lake wurden erworben, da auch hier wie bei Vaubert Lake eine aussichtsreiche Geologie mit bekannten Pegmatiten in der Nähe extrem anomaler Seesedimentwerte von Lithium (Li), Cäsium (Cs) und Rubidium (Rb) vorherrscht.

Nachfolgend auch die Ergebnisse der bisher erfolgten geochemischen Analyse der See-Boden-Studie von Serindac Lake.

ROUTE DU NORD PROJECT

Das Projekt Route Du Nord erstreckt sich über 5.972 Hektar und liegt etwa 575 km nördlich von Val d'Or in der Region James Bay im Zentrum von Quebec.

Es erstreckt sich über riesige 36 km von Ost nach West und verläuft parallel zu einer 407 km langen Straße bekannt als "Route du Nord". Das Projekt verfügt über eine hervorragende Infrastrukturanbindung, da sich das Wasserkraftwerk Nemiscau 5 km südlich befindet. Etwa 35 km östlich befindet sich die weltberühmte Lithiumlagerstätte Whabouchi, die sich im gemeinsamen Besitz von Investissement Quebec und Livent Corporation (NYSE: LTHM) befindet.

Man geht davon aus, dass auf der Liegenschaft von Discovery Lithium eine Fortsetzung bzw. ein Ausläufer des Whabouchi Projekts liegen könnte und entlang des Streichens somit weitere LCT-Pegmatite vorkommen.

Die östlichen 3 Projekte in Quebec: Lac Roberton sowie Lac Belanger & Lac Ferland

Das Projekt Lac Robertson liegt unmittelbar westlich des Lake Robertson und umfasst 2.091 Hektar. Die Sedimente am Seeboden von Lac Robertson weisen einen hohen Lithiumgehalt auf und der See liegt über einer großen Schwerkraft- und RMI-Anomalie.

Zusammengenommen deuten diese Anomalien auf ein Eindringen einer fruchtbaren Quelle unterhalb von Lac Robertson hin. Das Projekt Lac Robertson umfasst potenzielle Pegmatite, die auf Satellitenbildern sichtbar sind.

Die Projekte Lac Belanger und Lac Ferland liegen an der Nordküste des Sankt-Lorenz-Golfs in Quebec und umfassen zusammen 8.329 Hektar. Die Claims befinden sich auf metasedimentärem Terrain in der Nähe fraktionierter Granite, die potenzielle Quellenintrusionen für LCT-Pegmatite darstellen. Pegmatite werden in der Region durch die geologische Untersuchung von Quebec beschrieben und im Süden entlang der Küste kartiert, wo detaillierte Kartierungen vorgenommen wurden. Lithium in Seesedimenten auf den Claims ist im Vergleich zur unmittelbaren Umgebung bis zu 15-fach angereichert.

FAZIT und AUSBLICK

Die Projekte von Discovery Lithium befinden sich allesamt noch in einem frühen Stadium, doch vor allem die beiden im Nunavik Gebiet könnten schon in Kürze für Potential sorgen.

Sollte sich also nun in weiteren Untersuchungen der Gesteinsproben herausstellen, dass der Pegmatit auf dem Lac Belanger Projekt tatsächlich Spodumen aufweist, dann könnte das für DISCOVERY LITHIUM (CSE: DCLI / WKN: A3EFKA / Frankfurt: Q3Q0) der Jackpot sein!

Die ersten Sedimentproben von Vaubert Lake sind wirklich erstklassig, und auch die Tatsache, dass ein ausgezeichneter Prospector of the Year wie Shawn Ryan hier ins Schwärmen gerät sagt schon einiges aus. Es wurden hier einige der höchsten Konzentrationen von Lithium, Cäsium und Rubidium in den Proben der Seesedimente festgestellt. Die Ergebnisse waren sogar so hoch, dass sie zu den Top 10 aller in Quebec jemals erzielten Ergebnisse zählen, und das sind bis dato immerhin ca. 175.000.

Die Untersuchungsergebnisse werden für Ende November 2023 erwartet und die NEWS VON HEUTE bezüglich der Entdeckung eines massiven Pegmatits sorgen hier für zusätzliche Spannung.

Bei nur 14 Mio. ausstehenden Aktien und einem Kurs von derzeit knapp 0,50 CAD (kanad. Dollar), oder ca. 0,35 EUR ist das Unternehmen nur mit ca. 7 Mio. CAD bewertet. Dies erscheint hinsichtlich der enormen Chancen sehr gering. Daher ist das Potential aber auch das Risiko für risikofreudige Aktionäre extrem hoch.

Im Unternehmensvideo von Discovery Lithium finden Sie eine kompakte Zusammenfassung und auch die höchst interessanten Aussagen von Shawn Ryan bezüglich des Potentials der Projekte.

Hier geht's direkt zum Video auf dem Portal von Vimeo:

Weiterführende Information zum Unternehmen finden Sie auf der Website:

DiscoveryLithium.com

Gehen wir jagen!

Ihr Redaktionsteam von Aktienjagd.com

