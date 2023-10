Foto-Download

Messe-Website: hkopticalfair.hktdc.com

Die vom Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) organisierte 31.Ausgabe der Hong Kong International Optical Fair wird vom 8. bis 10. November 2023 im Hong Kong Convention and Exhibition Centre ausgetragen. Die Messe wird wieder im Hybridmodell EXHIBITION+ stattfinden, ergänzt durch "Click2Match", einer intelligenten Online-Plattform für Geschäftskontakte, die vom 1. bis 17. November in Betrieb sein wird und eine bequeme und effiziente Plattform für Händler darstellt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231030773807/de/

Die vom Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) organisierte 31. Ausgabe der Hong Kong International Optical Fair wird vom 8. bis 10. November 2023 im Hong Kong Convention and Exhibition Centre ausgetragen. (Foto: Business Wire)

Käufer-Registrierungslink: https://bit.ly/40hZ4e5

In diesem Jahr wird die Messe rund 700 Aussteller begrüßen. Die Messe umfasst Gruppenpavillons, die Italien, Japan, Korea, Taiwan, Visionaries of Style (VOS) sowie die Hong Kong Optical Manufacturers Association (HKOMA) vertreten. Der Pavillon des chinesischen Festlandes wird Aussteller aus Yingtan in der Provinz Jiangxi, Danyang in der Provinz Jiangsu, Wenzhou in der Provinz Zhejiang und Shenzhen in der Provinz Guangdong beherbergen.

Die hervorgehobene Brand Name Gallery wird rund 200 bekannte Marken aus aller Welt präsentieren. Zu den neu ausstellenden Marken gehören ANNA SUI (USA), agnès b (Frankreich), Gold and Wood (Frankreich), Santa Monica (Japan), TED BAKER (USA), LASH (Korea), sowie wiederkehrende renommierte internationale Marken wie MINIMA (Frankreich) und STEPPER (Deutschland), etc. Es werden Brillenparaden von professionellen Models abgehalten, um verschiedene modische Perspektiven von Brillen zu zeigen.

Hongkong-Marken wie BIG HORN und bTd, etc. dürfen ebenfalls nicht fehlen. Die Hong Kong Optical Manufacturers Association (HKOMA) wird eine Brillen-Design-Galerie unter dem Motto "Promoting Hong Kong's Outstanding Innovative Eyewear" einrichten, um die kreativen Brillendesigns aus Hongkong und die damit verbundenen 3D-Technologieelemente zu fördern.

Die Nachfrage nach intelligenten Brillen steigt auf dem globalen Markt weiter an. Die neue "Smart Eyewear"-Zone ist die Antwort auf diese steigende Nachfrage in diesem Jahr. Der Aussteller aus Hongkong, Solos Technology Limited, und der US-Aussteller Zulu Inc. werden ihre neuesten Produkte für intelligente Brillen vorstellen. Die Messe umfasst auch andere Themenbereiche, in denen eine breite Palette von Produkten vorgestellt wird, die von professionellen Brillen, Zubehör, Fassungen, Linsen, diagnostischen Instrumenten bis hin zu optometrischen Instrumenten reichen.

Darüber hinaus wird auf den Messen auch der "Scan2Match" eingeführt, der Offline-zu-Online-Verbindungen ermöglicht. Mit der HKTDC Marketplace App können Einkäufer die speziellen QR-Codes der Aussteller scannen, um ihre Lieblingsaussteller zu markieren, Produktinformationen und den elektronischen Hallenplan zu durchsuchen und mit den Ausstellern auch nach der Messe zu chatten, um die Beschaffungsreise fortzusetzen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231030773807/de/

Contacts:

Doris Cheng

Tel: (852) 2240 4606

E-Mail: doris.py.cheng@hktdc.org