FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
INCOME ASSET MNG.GRP.LTD. C1R AU0000200198
AB/FROM ONWARDS 31.10.2023 08:08 CET
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INCOME ASSET MNG.GRP.LTD. C1R AU0000200198
AB/FROM ONWARDS 31.10.2023 08:08 CET