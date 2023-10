Panasonic hat seine Produktion von E-Auto-Batteriezellen in Japan im vergangenen Quartal um 60 Prozent reduziert und die Jahresgewinnprognose der Sparte um 15 Prozent gesenkt. Hintergrund ist die schwache Nachfrage nach zwei bestimmten E-Autos. Bei dem Produktionsrückgang und der daraus resultierenden, geringeren Gewinnerwartung soll es sich um einen vorübergehenden Effekt handeln. Mittel- und langfristig will Panasonic an seinen Plänen zur Massenproduktion ...

