Baden-Baden (ots) -Roman von Terézia Mora / 10 neue Leseempfehlungen für den November auf SWR.de/bestenlisteDer Roman "Muna oder Die Hälfte des Lebens" von Terézia Mora steht im November 2023 auf Platz 1 der SWR Bestenliste. Im Buch steht die Abhängigkeit der Hauptfigur von einer anderen Person im Fokus. Muna liebt Magnus, doch ob und wen dieser liebt, weiß man nicht. Magnus ist Französischlehrer und Fotograf und verbringt mit der vor dem Abitur stehenden Muna eine Nacht. Mit dem Mauerfall verschwindet Magnus - Erst sieben Jahre später treffen sie sich wieder und kommen schließlich zusammen. Muna ist glücklich, doch schon bald treten Risse in der Beziehung auf, die im Laufe der Jahre von Kälte, Unberechenbarkeit und Gewalt dominiert wird. Doch Muna will um die Beziehung zu Magnus kämpfen.Zwei zweite Plätze: "Sprechen lernen" und "Chor der Erinnyen"Die SWR Bestenliste empfiehlt seit mehr als 40 Jahren jeden Monat zehn lesenswerte Bücher. Nicht die Verkaufszahlen bestimmen dabei die Reihenfolge, sondern eine unabhängige Jury aus 30 namhaften Literaturkritiker:innen. Diese wählen jeweils vier Neuerscheinungen aus, denen sie möglichst viele Leser:innen wünscht. Den zweiten Platz der SWR Bestenliste November teilen sich "Sprechen lernen" von Hilary Mantel und "Chor der Erinnyen" von Marion Poschmann.SWR Bestenliste in SWR2 und im WebIm Radio diskutieren einmal im Monat Jurymitglieder über ausgewählte Bücher der neuen Bestenliste. Nächster Sendetermin: Sonntag, 5. November 2023, in SWR2, 17:05 Uhr. "SWR Bestenliste - der Literaturtalk" gibt es zum Nachhören auch in der kostenlosen SWR2 App.Weitere Informationen und die vollständige Liste der zehn besten Bücher: www.SWR.de/bestenlisteLeseempfehlung:Terézia Mora: "Muna oder Die Hälfte des Lebens", Luchterhand Verlag, 448 Seiten.Vollständige Bestenliste zum Download: www.SWR.de/bestenlisteWeitere Literatursendungen im SWR: www.SWR.de/literaturDie SWR2 App für Android und iOS: www.SWR2.de/appSWR vernetzt Newsletter: http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterRechtefreie Pressefotos zum kostenlosen Download: www.ARD-Foto.dePressekontakt:Grit Krüger, Telefon 07221 929 22881, grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5638253