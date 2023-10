Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Varta wird an den Börsen wieder mit spitzeren Fingern angefasst. Das Papier verlor am Montag zum Beginn des Handelsauftakts in der neuen Woche annähernd - 3%. Die Notierungen sind dabei zeitweise unter die Marke von 19,00 Euro gerutscht. Der Kurs ist aus dieser Sicht in einem Seitwärtstrend - quasi bestenfalls. Denn die Zeit, in der es um die Rückeroberung der Marke von 20 Euro ging, scheint schon wieder beendet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...