Bis zum Ende der Annahmefrist des Angebots an die Ottakringer-Aktionäre sind laut dem Unternehmen 23.933 Vorzugsaktien (ca 30,4 Prozent des Angebots) und 4.160 Stammaktien (32,4 Prozent des Angebots), sohin insgesamt 28.093 Aktien an der Ottakringer Getränke AG zum Verkauf eingereicht worden; dies entspricht einem Anteil am Grundkapital von rund 1 Prozent. Nach Übertragung der in das Delisting-Angebot eingelieferten OG-Aktien werden die Bieter (Anm,: Ottakringer Privatstiftung, die Wenckheim Privatstiftung und die Menz Beratungs- und Beteiligungs GmbH) über 2.602.000 Stück Aktien (exklusive der eigenen Aktien der Zielgesellschaft in Höhe von 6,12 Prozent), davon 371.743 Stück Vorzugsaktien und 2.230.257 Stück Stammaktien verfügen; dies ...

