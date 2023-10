Troilus Gold Corp. gab gestern bekannt, dass das Unternehmen eine Vereinbarung mit Haywood Securities Inc. im eigenen Namen und im Namen eines Konsortiums von Vermittlern abgeschlossen hat, wonach die Vermittler zugestimmt haben, im Rahmen eines öffentlichen Kaufangebots (i) 28.580.000 Einheiten des Unternehmens zu einem Preis von 0,35 C$ pro Einheit, (ii) 7.150.000 traditionelle Flow-Through-Aktien des Unternehmens zu einem Preis von C$0,42 pro FT-Aktie; und (iii) 4.550.000 Québec Flow-Through-Aktien des Unternehmens Aktien des Unternehmens (die "QFT-Aktien") zu einem Preis von C$0,44 pro QFT-Aktie zu erwerben. Der Gesamtbruttoerlös für das Unternehmen liegt demnach bei 15.008.000 C$.



Jede Einheit soll aus einer Stammaktie des Unternehmens bestehen und einer Hälfte eines Kaufwarrants auf den Kauf einer Stammaktie. Jeder Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach Abschluss des Angebots zu einem Preis von 0,50 C$ pro Aktie ausgeübt werden.



