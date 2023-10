Inzwischen sind einige Aktien durch die Verwerfungen an den Märkten wieder stark abverkauft worden. Doch nicht alle Abverkäufe sind gerechtfertigt. Vielmehr sollten Investoren jetzt diese drei Bluechip-Aktien am Tief aufsammeln. Die Aktien einiger Unternehmen sind in der Angst vor einer erneuten Zinserhöhung der Zentralbank sowie Umsatzeinbrüchen in einer Rezession stark abverkauft worden. Dies hat sogar dazu geführt, dass einige Titel jetzt auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...