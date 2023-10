NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat BASF nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Der Chemiekonzern habe die Erwartungen knapp verfehlt und sehe das operative Ergebnis (Ebit) im laufenden Jahr wie schon der Markt am unteren Ende der Zielspanne, schrieb Analyst Gunther Zechmann am Dienstag in einer ersten Reaktion. Mit der Senkung der geplanten Investitionen drehten die Ludwigshafener zudem weiter an der Kostenschraube./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2023 / 06:47 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2023 / 06:47 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000BASF111