Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Stefan Büttner, CFO Agrana: "Volatilitäten in der Landwirtschaft sind tägliches Brot" - Aktie unterbewertet Die Agrana Beteiligungs-AG setzt auf Vorschau und Risikomanagement in Zeiten höherer Volatilitäten, die ja insbesondere in der landwirtschaftlichen Produktion zu spüren sind. Dennoch hat Agrana einen Gewinn erwirtschaftet, der sich in der Aktie aber kaum widerspiegelt. CFO Stefan Büttner hält die Aktie auf der Wiener Gewinnmesse für unterbewertet: "Zucker ist momentan nicht das attraktivste Investment. Und auch die Nähe zum osteuropäischen Markt sowie die Liquidität spielen eine große Rolle." Wiener Börse Podcast (00:10:12), 30.10. ...

