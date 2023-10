ROM (dpa-AFX) - In Italien ist die Jahresinflationsrate im Oktober unter zwei Prozent gefallen. Gegenüber dem Vorjahresmonat stieg das nach europäischem Standard gemessenen Preisniveau um 1,9 Prozent, wie das Statistikamt Istat am Dienstag in Rom mitteilte. Im September hatte die Rate noch deutlich höher bei 5,6 Prozent gelegen. Volkswirte hatten mit einer Rate von 2,2 Prozent gerechnet.

Die italienische Inflation liegt damit erstmals seit Juli 2021 unter dem Inflationsziel der Europäischen Zentralbank von zwei Prozent. In der Eurozone ist die Inflationsrate im Oktober auf 2,9 Prozent gefallen.

Gegenüber dem Vormonat erhöhten sich die Lebenshaltungskosten in Italien im Oktober um 0,2 Prozent. Hier war ein Anstieg von 0,5 Prozent erwartet worden./jsl/la/mis