Ford hat sein Ladenetzwerk BlueOval in Nordamerika um 25 Prozent auf mehr als 106.000 Ladestationen erweitert. Drei neue Anbieter (Francis Energy, Blink und Red E) bringen mehr als 10.000 neue Stationen in das Ladenetz ein, darunter mehr als 550 neue DC-Lader. Die drei neuen Anbieter ergänzen die Liste der bestehenden BlueOval-Partnern Shell Recharge, Electrify America, EVgo, ChargePoint, FLO, EV Connect und Electric Circuit an. Über BlueOval bietet ...

