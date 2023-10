Unterföhring (ots) -31. Oktober 2023. Zwischen diese beiden passt kein Blatt Papier. Bisher! Am Samstag treten die Schauspieler Tom Beck und Axel Stein bei "Schlag den Star" live auf ProSieben gegeneinander an. Seit Jahrzehnten sind die Männer befreundet. Können 100.000 Euro daran etwas ändern?Tom Beck ist siegessicher: "Wenn Axel Stein ist - dann bin ich Papier." Kann er seinen Kollegen am Samstag einwickeln? Axel ist nicht weniger überzeugt vom eigenen Sieg: "Nach der Show bin ich steinreich. Beck hau' ich weg!"In bis zu 15 Runden treten die beiden Gegner bei "Schlag den Star" im direkten Duell gegeneinander an. Der Gewinner erhält 100.000 Euro. Elton führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert. Produziert wird "Schlag den Star" von Brainpool TV."Schlag den Star" am Samstag, 4. November 2023, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben und auf JoynPressekontakt:Nathalie GalinaCommunications & PRUnit Show & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1186email: nathalie.galina@seven.onePhoto Production & EditingStephanie Bruchnerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1166email: stephanie.bruchner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5638410