IBM kurbelt Umsatzwachstum wieder an. IBM konnte für das 3. Quartal 2023 im Vergleich zum 3. Quartal 2022 ein robustes Umsatz- und Gewinnwachstum vorweisen. Schauen wir uns die Eckdaten von IBM einmal genauer an. IBM gab den Umsatz im 3. Quartal 2023 mit 14,752 Mrd. US-Dollar an, nach 14,107 Mrd. US-Dollar im 3. Quartal 2022. Das Umsatzwachstum in Höhe von über 4 Prozent fiel dabei deutlicher aus, als im Vorfeld erwartet wurde. Vor allem die Geschäftsbereiche ...

