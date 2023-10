Die Inflation in Deutschland ist jetzt im zweiten Monat in Folge kräftig zurückgegangen Im Oktober betrug die Teuerungsrate 3,8 Prozent. Im August lag die Preissteigerung noch bei 6,1 Prozent. Das Abschmelzen der Inflation in den Herbstmonaten ist eine gute Nachricht. Allerdings ist der Rückgang stark durch die Entwicklung vor Jahresfrist gekennzeichnet. Im September und Oktober ...

