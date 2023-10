Der Erwerb zielt darauf ab, das Wachstum und die internationale Reichweite des Unternehmens voranzutreiben

Davis-Standard, LLC ("Davis-Standard"), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich von Extrusionsanlagen und -dienstleistungen, gab heute bekannt, dass es eine bindende Vereinbarung zum Erwerb der Extrusion Technology Group ("ETG") von Gesellschaften, die vom niederländischen Investor Nimbus kontrolliert werden, abgeschlossen hat. Der Erwerb unterliegt üblichen Vollzugsbedingungen. Davis-Standard befindet sich seit Dezember 2021 mehrheitlich im Besitz von mit Gamut Capital Management, L.P. ("Gamut") verbundenen Fonds. Davis-Standard bedient die globalen Endverbrauchermärkte für Infrastruktur und Verpackung mit einem hoch entwickelten Angebot an Extrusionsanlagen und Verarbeitungssystemen, das von einem erstklassigen Ersatzteil-, Service- und Supportangebot für seine branchenkritischen Kunden ergänzt wird.

ETG ist ein etablierter Akteur auf dem globalen Markt für Extrusionsanlagen und -dienstleistungen, dessen Geschichte bis ins Jahr 1943 zurückreicht. ETG ist für seine erstklassige Technologie und Innovationskraft bekannt und ist ein führender Anbieter von Extrusionsanlagen und den zugehörigen Werkzeugen, Ersatzteilen und Servicekapazitäten für die weltweiten Märkte für Rohre, Profile, Folien und Platten. ETG ist weltweit tätig mit eigenen Standorten in Europa, USA sowie Asien und umfasst die traditionsreichen und geschichtsträchtigen Marken Battenfeld-Cincinnati, Exelliq (früher Greiner Extrusion) und Simplas.

Giovanni Spitale, CEO von Davis-Standard, kommentierte: "Wir bewundern schon lange die Fähigkeiten und die hochentwickelten Produkte von ETG und freuen uns sehr, ETG in der Markenfamilie von Davis-Standard willkommen zu heißen. Die Übernahme von ETG wird unser schnell wachsendes Unternehmen sehr gut ergänzen und diversifizieren, und wir sind überzeugt, dass Davis-Standard so in der Lage sein wird, unseren Kunden ein breiteres und tiefgreifenderes Produktportfolio anzubieten. Wir beabsichtigen das ETG-Geschäft als eigenständiges Segment zu etablieren, das seinen Kundenstamm weiterhin mit zusätzlicher Unterstützung und Fähigkeiten aus der breiteren Davis-Standard-Plattform bedienen wird. Wir sind davon überzeugt, dass die Kombination unserer erstklassigen technischen Fähigkeiten, unserer globalen Größe und der Austausch von Best Practices unser ständig wachsender Beitrag in der Wertschöpfungskette der Extrusion noch weiter verbessern wird."

Gerold Schley, CEO von ETG, wird dem Senior Leadership Team von Davis-Standard beitreten und das ETG-Geschäft auch nach Vollzug der Transaktion weiterführen. "Ich bin besonders stolz auf das Wachstum und den Erfolg, den wir in allen Geschäftsbereichen von ETG gemeinsam mit Nimbus erzielt haben. Dieser Zusammenschluss ist ein großartiges Ergebnis, das unserer Meinung nach einen erstklassigen, diversifizierten globalen Anbieter von hochentwickelten Extrusionsanlagen hervorbringen wird."

Giovanni Spitale fügte hinzu: "Ich freue mich sehr, mit Gerold zusammenzuarbeiten, während wir weitere Investitionen tätigen, um das Wachstum und unsere globalen Fähigkeiten voranzutreiben, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit allen Mitarbeitern des ETG-Teams nach Vollzug der Transaktion."

Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Deutsche Bank Securities Inc. fungierte als leitender Finanzberater, Current Capital Partners LLC als Finanzberater und Kirkland Ellis LLP als Rechtsberater von Davis-Standard. Lincoln International trat als Finanzberater und Allen Overy LLP als Rechtsberater für Nimbus auf. Wells Fargo Securities, LLC, BMO Capital Markets Corp, UBS Securities LLC, Deutsche Bank Securities Inc., Stifel, Nicolaus and Company, Inc. und Citizens Bank, N.A. stellen unter üblichen Bedingungen Finanzierungszusagen für die Transaktion bereit.

Über Davis-Standard

Davis-Standard wurde 1848 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pawcatuck, CT, USA. Das Unternehmen ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Design, Entwicklung, Vertrieb und Kundenservice für Extrusions- und Verarbeitungstechnologien. Unsere Systeme umfassen über elf Produktlinien für Fertigungsanwendungen und sind bei Kunden in einer Vielzahl von Branchen, darunter Infrastruktur, Bau und Konstruktion, Konsumgüter, Medizin und Verpackung im Einsatz.

Mit mehr als 1.400 Mitarbeitern weltweit und einem Netzwerk unabhängiger Handelsvertreter und Lieferanten in fast allen Ländern der Welt setzt sich Davis-Standard für die Entwicklung von Systemen ein, die kosteneffizient und umweltfreundlich sind und eine hohe Investitionsrentabilität bieten. Das Unternehmen verfügt über Produktionsstätten und technische Einrichtungen in den USA, Kanada, China, Deutschland, Finnland, der Schweiz und Großbritannien. Weitere Informationen finden Sie unter www.davis-standard.com.

Über Gamut Capital Management

Gamut Capital Management ist eine private Investmentgesellschaft mit Sitz in New York, die ein Vermögen von mehr als 3 Milliarden US-Dollar verwaltet und sich auf den mittelständischen Markt konzentriert. Gegründet im Jahr 2015, haben die erfahrenen Investmentexperten von Gamut Investitionen in über 50 Unternehmen in Nordamerika und Europa getätigt. Weitere Informationen finden Sie unter www.gamutcapital.com.

