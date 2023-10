Das Unternehmen erhält acht Herbstabzeichen und behält die höchste Bewertung von 4,5 von fünf Sternen für EDI-Anbieter

MÜNCHEN, Deutschland und PITTSBURGH, Oct. 31, 2023, ein globaler Anbieter von Supply-Chain- und digitale Anbindung von Handelspartnern, Integration und Omnichannel-Lösungen, gibt seine anhaltende Anerkennung durch G2 als Vorreiter in der Kategorie Electronic Data Interchange (EDI) bekannt. Das Unternehmen behält seinen Status als bestbewerteter G2-EDI-Anbieter mit stolzen 4,5 von fünf Sternen und einem Rekord von acht G2-Abzeichen in diesem Quartal.



G2, ein vertrauenswürdiger Online-Technologiemarktplatz, der Unternehmen dabei unterstützt, Software und Dienstleistungen zu entdecken, zu erwerben und zu verwalten, verleiht regelmäßig Auszeichnungen auf der Grundlage von Benutzerbewertungen und Rückmeldungen aus der Community. Diese Abzeichen werden für hervorragende Leistungen, Marktposition, Kundenzufriedenheit und Produktgebrauch verliehen. TrueCommerce hat mit über 300 G2-Kundenbewertungenin diesem Herbst acht G2-Abzeichen für seine EDI-Lösung erhalten:

Einfachste Verwaltung - Unternehmen

Einfachste Einrichtung - Unternehmen

Höchste Nutzerakzeptanz - Unternehmen

Am besten umsetzbar - Unternehmen

Marktführer - Mittelstand

Marktführer - Kleinunternehmen

Momentum-Führer

Führer

Ein zufriedener TrueCommerce-Kunde, Josh S., hob in seiner G2-Bewertungdie Vorzüge der Plattform hervor: "Ich schätze besonders die Benutzerfreundlichkeit. TrueCommerce ist einfach zu implementieren und bietet einen hervorragenden Kundensupport. Es ist nahtlos in NetSuite zu integrieren, und wir haben auch ihre API-Verbindung für Kunden genutzt."

"Wir sind sehr stolz auf die jüngsten Auszeichnungen von G2, weil sie bedeutsame Rückmeldungen von validierten Kunden in den Bereichen liefern, die für ihr Geschäft am wichtigsten sind", sagte Mike Gross, CTO von TrueCommerce. "Unsere Organisation konzentriert sich darauf, das Wachstum unserer Kunden zu fördern und gleichzeitig die Komplexität in ihren Lieferketten zu reduzieren. Im letzten Jahr haben wir signifikante Produktverbesserungen umgesetzt, die darauf abzielen, unseren Kunden ein großartiges Kundenerlebnis zu bieten, und es ist wirklich erfreulich zu sehen, wie unsere Kunden die positiven Fortschritte und Innovationen, die wir geliefert haben, anerkennen."

TrueCommerce EDI

Die TrueCommerce EDI-Lösungvereinfacht den Austausch wichtiger Geschäftsdokumente, einschließlich Aufträgen, Auftragsbestätigungen und Rechnungen, mit Lieferkettenpartnern. Sie vereinfacht den oft komplexen und zeitaufwendigen Prozess der Implementierung, Pflege und Unterstützung von EDI.

Mit modernster Technologie und einer erfolgreichen Erfolgsgeschichte von über zwei Jahrzehnten integriert TrueCommerce EDI nahtlos führende ERP-Systeme und verbindet Unternehmen mit einem leistungsstarken globalen Netzwerk mit über 180.000 Verbindungen. Dies erleichtert Verbindungen zu Lieferanten, Käufern, Logistikpartnern, Einzelhändlern, Distributoren, Speditionen und 3PLs.

Kundenerlebnis durch Innovation pflegen

Um ein verbessertes Kundenerlebnis, eine einfachere Implementierung und eine schnellere Integration neuer Handelspartner zu bieten, hat TrueCommerce seine Guided Onboarding (GO!)-Lösung eingeführt. Diese bietet eine intuitive Benutzerführung, die die benötigte Zeit für die Einführung und Einrichtung von Partnern erheblich reduziert. Sie gibt Kunden die Kontrolle und ermöglicht es ihnen, in ihrem eigenen Tempo zu arbeiten und dann zu beginnen, wenn sie bereit sind - und das alles, während TrueCommerce nahtlose Unterstützung bietet.

"Im Rahmen unseres Produktplanungs- und Innovationsprozesses hören wir aufmerksam auf das Feedback des Marktes und der Kunden. Während einige Kunden immer noch die persönliche Unterstützung während der Implementierung schätzen, suchten andere nach einem schlankeren und intuitiveren Ansatz. Deshalb haben wir unsere Guided Onboarding-Fähigkeit entwickelt", sagte Ryan Tierney, SVP, Produkt bei TrueCommerce. "Unser Ziel ist es, EDI für unsere Kunden so einfach und nahtlos wie möglich zu gestalten, und diese neuesten G2-Abzeichen für 'Einfachste Verwaltung', 'Einfachste Einrichtung' und 'Am besten umsetzbar' sind das beste Zeugnis für die Arbeit, die unser Team im Hintergrund geleistet hat, um ständig das Kundenerlebnis zu verbessern."

