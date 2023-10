Die AllBright Stiftung ist eine gemeinnützige Stiftung mit Sitz in Stockholm und Berlin, die sich für mehr Frauen und Diversität in den Führungspositionen der Wirtschaft stark macht. Sie hat nun den AllBright Herbstbericht 2023 herausgegeben, in dem der Frauenanteil in DAX-Unternehmen untersucht wurde. Jedes Jahr werden rund 100 Vorstandsposten in den 160 Börsenunternehmen neu besetzt.Frauenanteil in den Vorständen: 17,4%Laut AllBright gibt es bei der Erhöhung des Frauenanteils in den Vorständen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...