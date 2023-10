Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4932/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge #515 am Weltspartag geht es um den politischen Rückzug von Gerald Loacker. Er ist jener Politiker, der sich am lautesten für fairere Bedingungen für Privatanleger eingesetzt hat. Er hat auch ein Weltspartagsstatement. News gibt es zu Frequentis, Croma Pharma, Research zu Rosenbauer und Erste Group, ams Osram, OMV. Und die 2. Hälfte der Folge ist Inputs meines monatlichen Sparring-Partners Gunter Deuber gewidmet, da geht es um viele neue Zahlen rund um die Wiener ...

Den vollständigen Artikel lesen ...