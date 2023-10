Düsseldorf (www.fondscheck.de) - Langfristige strukturelle Trends in der Gesellschaft haben für Investoren eine große Bedeutung, so die Experten von ODDO BHF.Diese würden sich nicht an Konjunkturzyklen orientieren, sich aber auf Geschäftsmodelle vieler Unternehmen auswirken. Gut zu prognostizieren sei schon lange der demographische Wandel, der gravierende Auswirkungen für Wirtschaft und Gesellschaft habe. Die Zahl älterer, oft nicht mehr berufstätiger Menschen in vielen Industriestaaten und Asien steige stetig an, was an sinkenden Geburtenraten und steigenden Lebenserwartungen liege. ...

