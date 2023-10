In der Stadt Wuxi in der ostchinesischen Provinz Jiangsu wurde vor kurzem Chinas größte Demonstrationszone für die Netzintegration von Elektrofahrzeugen in Betrieb genommen. Aktuell kann dort Strom von 50 E-Fahrzeugen gleichzeitig in das Netz gespeist werden. Nach Angaben des Stromversorgers State Grid Jiangsu Electric Power können Besitzer für die Einspeisung von ungenutzter Energie aus den Akkus ihrer Fahrzeuge ins Netz Subventionen erhalten. ...

