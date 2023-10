Der Silberpreis hat jüngst Anzeichen einer positiven Entwicklung gezeigt, die bei Investoren für ein gesteigertes Interesse sorgen dürften. In einer Welt, in der Goldpreisschwankungen oft im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen, verdient der Silbermarkt ein ebenso sorgfältiges Augenmerk. Mit einer Zunahme von 0,36 % innerhalb der letzten 24 Stunden und einer positiven Performance von 0,77 % über die vergangenen fünf Handelstage stellt sich die unausweichliche Frage: Welche Richtung nimmt der Silbermarkt in naher Zukunft ein?Anzeige:Es ...

