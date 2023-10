Die Teuerung in der Eurozone hat überraschend abgenommen, wie jüngste Daten von Eurostat zeigen. Die Inflationsrate in der Eurozone sank im Oktober, während die Analysten zuletzt im Schnitt eine etwas höhere Rate erwartet hatten. Der DAX klettert am Dienstagnachmittag nach der Veröffentlichung der Inflationsdaten über die 14.800-Punkte-Marke.Die Teuerung in der Eurozone hat sich im Oktober überraschend ...

