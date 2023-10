RIAD, Saudi-Arabien, Oct. 31, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- In einer für den Nahen Osten bahnbrechenden Entwicklung hat das King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH&RC) einen Service namens Rapid Whole Genome Sequencing (rWGS, schneller Gesamtgenomsequenzierungs-Service) im Rahmen seiner Gesundheitslösungen eingeführt. Dieser Service soll Ärzten helfen, insbesondere bei schwerkranken Neugeborenen, deren Krankheiten schnell und präzise identifiziert werden müssen, seltene und genetische Störungen zu diagnostizieren.



Der rWGS-Service ist für Neugeborene mit seltenen Erkrankungen von unschätzbarem Wert, da er ihnen hilft, den oft langwierigen Prozess von Tests und Behandlungen zu vermeiden, der sich über Monate oder sogar Jahre hinziehen kann, ohne eine genaue Diagnose zu liefern. Dies erhöht die Überlebenschancen und senkt die Gesamtkosten des Gesundheitswesens, da Krankenhauseinweisungen, unnötige Tests und medizinische Versorgung auf ein Minimum reduziert werden.

Bemerkenswerterweise hat das Krankenhaus den Zeitaufwand für diese Gentests von der üblichen zweimonatigen Dauer auf weniger als 35 Stunden reduziert. Bei der Planung der medizinischen Versorgung kritisch kranker Neugeborener ist die Reaktionszeit von größter Bedeutung, und die rasche Bereitstellung von Testergebnissen gewährleistet eine prompte und individuell angepasste medizinische Behandlung und verhindert Verzögerungen, die andernfalls zu einer Verschlechterung des Zustands der Patienten oder sogar zum Tod führen könnten.

Im Rahmen seiner Teilnahme am Global Health Summit, bei dem KFSH&RC als strategischer Partner im Gesundheitswesen eine wichtige Rolle spielt, informiert das Krankenhaus an seinem Messestand über den rWGS. Zu den Spitzenleistungen des Krankenhauses gehören die Analyse von bis zu 99 % der DNA-Sequenzen aus Blutproben von Patienten sowie verschiedene innovative Gesundheitslösungen.

Die umfassende Untersuchung der genetischen Zusammensetzung erfolgt in einem straffen vierstufigen Verfahren. Zunächst wird die DNA in handhabbare Segmente zerlegt. Anschließend wird sie mit einem barcodeähnlichen Symbol kodiert, das eine einfache Identifizierung ermöglicht, ähnlich wie bei der Nachverfolgung von Produkten in einem Geschäft. Die Untersuchung selbst wird mit spezieller Ausrüstung durchgeführt. Schließlich vergleichen moderne Computersysteme und Software diese Sequenzen, um Unterschiede in den DNA-Sequenzen zu identifizieren und die für Krankheiten verantwortlichen genetischen Mutationen zu ermitteln.

Das KFSH&RC bietet eine Gesundheitsversorgung auf höchstem Niveau und die bestmögliche Patientenerfahrung in einem integrierten Bildungs- und Forschungsumfeld. Es arbeitet mit führenden lokalen, regionalen und internationalen Einrichtungen zusammen und tauscht sein Fachwissen mit ihnen aus, um einen weltweit wettbewerbsfähigen Service in den Bereichen Klinik, Forschung und Bildung zu bieten.

Das KFSH&RC ist weltweit für seine spezialisierte Gesundheitsversorgung bekannt und gilt als Pionier in der medizinischen Innovation und als Zentrum für fortschrittliche medizinische Forschung und Ausbildung. Es betrachtet es als Verpflichtung, medizinische Technologien voranzutreiben und den Standard der Gesundheitsversorgung weltweit durch Partnerschaften mit führenden lokalen, regionalen und internationalen Institutionen in den Bereichen Klinik, Forschung und Ausbildung zu verbessern.

