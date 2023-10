Bukarest (ots) -CyberGhost VPN (https://www.cyberghostvpn.com/de_DE/), ein führender Anbieter digitaler Datenschutzsoftware, hat heute mit dem Ausbau seines Servernetzwerks von 91 auf 100 Länder einen neuen Meilenstein erreicht. Dieser Ausbau ist eine Reaktion auf die Kundennachfrage und den steigenden Bedarf an sicheren und privaten Internetverbindungen weltweit.Die neuen Serverstandorte von CyberGhost wurden in den folgenden Ländern hinzugefügt: Bolivien, Ecuador, Peru, Uruguay, Laos, Myanmar, Nepal, Guatemala und der Dominikanischen Republik."Wir haben eine steigende Anzahl von Nutzeranfragen für Server an diesen Standorten festgestellt", sagt Alex Danaila, Produktmanager bei CyberGhost VPN, "und wir freuen uns, diese Nachfrage soweit möglich bedienen zu können. Mit diesem neuen Ausbau unseres Netzwerks ist CyberGhost in der Lage, seinen Nutzern ein noch breiteres Verbindungsangebot bereitzustellen und die Nutzer sind in der Lage, ihre Online-Privatsphäre und -Sicherheit zu verbessern und sich mit Regionen zu verbinden, die ihren Bedürfnissen am besten entsprechen."Mit Servern an strategisch günstigen Standorten in zahlreichen Ländern weltweit, stellt das Unternehmen sicher, dass seine Nutzer schnelle und stabile Verbindungen zu den Ländern herstellen können, mit denen Sie sich verbinden möchten und hält somit an seinem Versprechen fest, einen sicheren und zuverlässigen VPN-Dienst zu liefern, der den Bedürfnissen der Nutzer gerecht wird. Indem sich die Nutzer mit den Servern in den verschiedenen Ländern verbinden, können sie Geo-Einschränkungen umgehen und auf Inhalte zugreifen, die auf bestimmte Regionen beschränkt sind und gleichzeitig ihre Online-Aktivitäten vor neugierigen Blicken schützen.Die neu hinzugefügten Serverstandorte in Südamerika und Asien ermöglichen es Nutzern, die sich im Ausland befinden, auf Inhalte zuzugreifen, die evtl. nur innerhalb dieser Länder verfügbar sind. Dazu zählen das Streaming von Fernsehsendern, Fußball, Nachrichten und Unterhaltung.Außerdem hat CyberGhost die Anzahl der angebotenen, dedizierten IP-Adressen um die beliebten Standorte Brüssel, Stockholm und Madrid erweitert.Eine dedizierte IP-Adresse ermöglicht Nutzern ein reibungsloseres Interneterlebnis mit einer persönlichen IP-Adresse, ohne Abstriche bei der Sicherheit machen zu müssen. Dadurch haben Nutzer die Möglichkeit, auf Netzwerke zuzugreifen, die nur für bestimmten IP-Adressen zugänglich sind und online Transaktionen zu tätigen, ohne dass zusätzliche Sicherheitsverifizierungen nötig sind. Das auf Token basierende System dedizierter IP-Adressen von CyberGhost VPN war ein Novum in der Branche. Die Verwendung von Tokens sorgt dafür, dass keine Verbindung zwischen den Konten und den dedizierten IP-Adressen der Nutzer hergestellt und somit deren Privatsphäre nicht kompromittiert werden kann."CyberGhost ist bestrebt, seinen Nutzern das höchste Niveau an Online-Privatsphäre und -Sicherheit zu bieten. Teil dieses Versprechens besteht darin, sicherzustellen, dass Lücken gefüllt werden und die Nachfrage nach immer mehr Standorten, mit denen sich unsere Kunden verbinden wollen, bedient werden kann", fügte Alex Danaila hinzu. "Ein Ausbau unseres Servernetzwerks auf 100 Länder ist ein bedeutender Meilenstein, der uns ermöglicht, unseren Nutzern einen noch besseren Service zu bieten und auf deren sich wandelnde Bedürfnisse einzugehen.""Mit dem Ausbau des Servernetzwerks positioniert sich CyberGhost VPN weiterhin als eines der benutzerfreundlichsten VPNs auf dem Markt mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Egal ob beim Surfen im Internet, dem Streaming von Inhalten oder wenn es darum geht, unterwegs in Verbindungen zu bleiben, können die Kunden sich darauf verlassen, dass CyberGhost ihre Online-Aktivitäten schützt und ihre persönlichen Daten sichert."CyberGhost VPN wurde regelmäßig für sein starkes Engagement für die Sicherheit seiner Nutzer anerkannt und hat kürzlich seinen Transparenzbericht für das 2. Quartal 2023 (https://www.cyberghostvpn.com/en_US/privacyhub/transparency-report-q2-2023/) veröffentlicht. Seine RAM-only-Sever nutzen eine 256 Bit AES-Verschlüsselung auf Militärniveau und seine Infrastruktur ist so konzipiert, dass Nutzer nicht identifiziert oder deren Aktivitäten bestimmt werden können. Die Verpflichtung zur Privatsphäre und Sicherheit hat dem Unternehmen das Vertrauen von Millionen Nutzern weltweit eingebracht, insbesondere von denjenigen, die die Dienste für Streaming und Gaming nutzen möchten.Über CyberGhost VPNCyberGhost VPN wurde 2011 gegründet und engagiert sich für eine Zukunft, in der Online-Privatsphäre ein Grundrecht ist. Die VPN-Plattform des Unternehmens ist eine der zuverlässigsten der Welt und liefert ein sicheres und privates Onlineerlebnis für Millionen von Menschen weltweit. Mit einem einzigen Abonnement können bis zu 7 Geräte gleichzeitig abgedeckt und geschützt werden. Das überragende Netzwerk mit 10 Gbit/s-Servern bietet den Kunden exzellente Geschwindigkeiten und eine unbegrenzte Bandbreite. Mit einer imposanten Serverflotte, die jetzt 100 Länder und über 120 verschiedene Standorte abgedeckt, ist CyberGhost eine beliebte Wahl für diejenigen, die auf der Suche nach einem zuverlässigen VPN-Anbieter für Streaming und Gaming sind.CyberGhost ist seit 2017 Teil von Kape Technologies. Um mehr über CyberGhost zu erfahren, besuchen Sie https://www.cyberghostvpn.com/de_DE/.Pressekontakt:Notiz für die RedaktionBitte kontaktieren Sie Charlotte Scott von CyberGhost VPN unter press@cyberghost.ro für weitere Informationen. Zugehöriges Bildmaterial und das Logo von CyberGhost VPN finden Sie hier. https://www.cyberghostvpn.com/de_DE/presseOriginal-Content von: ExpressVPN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163775/5638573