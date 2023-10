Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Dienstag ist ein neuer Exchange Traded Fund von Amundi Asset Management auf Xetra und der Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Der AMUNDI MSCI Emerging Markets ex China ESG Leaders Select UCITS ETF (ISIN LU2345046655/ WKN A3CR0S) investiere in große und mittelgroße Unternehmen aus Schwellenländern weltweit mit Ausnahme von China. Zu den am stärksten vertretenen Ländern würden Indien, Taiwan, Südkorea, Südafrika und Brasilien gehören. ...

