Stuttgart (ots) -Die AOK Baden-Württemberg hat den Deutschen Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie "Gesundheit und Soziales" gewonnen. Damit würdigt eine Fachjury das langjährige und vorbildliche Engagement der Südwestkasse im Bereich Nachhaltigkeit und Umweltschutz. "Nachhaltigkeit ist fest in unserer Unternehmensstrategie verankert. Denn es gibt einen klaren Zusammenhang zwischen Umwelt und Gesundheit", betont Johannes Bauernfeind, Vorstandsvorsitzender der AOK Baden-Württemberg. "Die Auswirkungen des Klimawandels sind schon heute in Deutschland spürbar. Wir haben daher eine gesellschaftliche Verantwortung für die bestmögliche Versorgung unserer Versicherten zu Handeln und Nachhaltigkeit voranzutreiben." Die Auszeichnung sieht Bauernfeind als Bestätigung und Ansporn für die konsequente Umsetzung weiterer Projekte und Versorgungskonzepte.Die AOK Baden-Württemberg hat sich bereits vor zehn Jahren als eine der ersten Krankenkassen in Deutschland zu einer betrieblichen Umweltpolitik und einem zertifizierten Umweltprogramm verpflichtet. Durch eine konsequente Klimastrategie konnten seit 2019 die Treibhausgasemissionen um ca. 27 Prozent reduziert werden. Um ihren Beitrag für das 1,5 Grad-Ziel zu leisten, fokussiert sich die Südwestkasse beispielsweise auf eine nachhaltige Gebäudeinfrastruktur. Zudem nutzt sie seit 2016 unternehmensweit Ökostrom und unterstützt die nachhaltige Mobilität der Mitarbeitenden, indem sie einen Zuschuss für ÖPNV-Tickets zahlt.Darüber hinaus ist es Ziel der AOK Baden-Württemberg insbesondere die Gesundheitsversorgung im Land mit innovativen Versorgungskonzepten weiterzuentwickeln. So wurde in diesem Jahr in der Hausarztzentrierten Versorgung die klimaresiliente Versorgung implementiert, die sich gezielt an chronisch Kranke richtet und zum Ziel hat, hitzebedingte Gesundheitsschäden zu vermeiden. In einer deutschlandweit einmaligen Forschungskooperation mit dem Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum (DLR) erforscht die AOK Baden-Württemberg die Auswirkungen von Umwelt- und Klimaeinflüssen auf die Gesundheit. Basierend auf den wissenschaftlichen Forschungsergebnissen kann die Gesundheitsversorgung vor Ort individualisiert ausgerichtet und unterstützt werden.Aktuell im Fokus steht für die Südwestkasse die nachhaltige Arzneimittelversorgung. Im Rahmen der Arzneimittelrabattverträge implementierte die AOK-Gemeinschaft unter der Federführung der AOK Baden-Württemberg als erste Krankenkasse in Deutschland Nachhaltigkeitskriterien, um eine global nachhaltigere Antibiotikaproduktion zu fördern. Ziel ist es, für Unternehmen finanzielle Anreize für eine umweltgerechte Produktion von Antibiotika zu setzen. "Wenn sich multiresistente Keime über das Industrieabwasser, Flüsse und Meere ausbreiten, ist die Wirksamkeit von Antibiotika insgesamt stark gefährdet. Deshalb haben wir in unseren Verträgen auf den Gewässerschutz bei der Herstellung besonders geachtet", so Bauernfeind. Über die Erkenntnisse aus den ersten Vertragsausschreibungen wird am 10. November im Rahmen einer Pressekonferenz berichtet.Hinweise für die Redaktionen:Die AOK Baden-Württemberg sieht sich als Gesundheitskasse in der Verantwortung zum Erhalt von Gesundheit und Wohlergehen der Menschen beizutragen. Dabei setzt die Südwestkasse auf eine nachhaltige Ausrichtung unter gleichwertiger Betrachtung ökonomischer, ökologischer und sozialer Aspekte und entwickelt Maßnahmen, um auf sich verändernde Werte in der Gesellschaft und Rahmenbedingungen in der Umwelt reagieren zu können sowie Entscheidungen auch im Hinblick auf zukünftige Generationen zu treffen. Dieses Engagement wird mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis nicht zum ersten Mal ausgezeichnet. Das Marktforschungsinstitut DFSI und das Wirtschaftsmagazin EURO haben die AOK Baden-Württemberg 2023 zum zweiten Mal in Folge als "Deutschlands nachhaltigste Krankenkasse" bewertet (Ausgabe 08/2023). Mehr Informationen: www.gesundegesellschaft.deDie AOK-Gemeinschaft hat 2020 eine Pilotstudie zur nachhaltigen Antibiotikaversorgung gestartet. Die Studie wird von der AOK Baden-Württemberg gemeinsam mit dem IWW Rheinisch-Westfälisches Institut für Wasserforschung sowie mit Unterstützung des Umweltbundesamtes durchgeführt. Die Ergebnisse werden am 10. November 2023 um 10:00 Uhr im Rahmen einer Pressekonferenz im Haus der Bundespressekonferenz, Berlin, vorgestellt. Anmeldungen für Presse- und Medienvertreter nimmt die Pressestelle der AOK Baden-Württemberg unter presse@bw.aok.de entgegen. Weitere Informationen: https://www.aok.de/pp/bw/veranstaltung/pressekonferenz-nachhaltige-arzneimittelversorgung-berlin-10112023/Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis ist die nationale Auszeichnung für Spitzenleistungen der Nachhaltigkeit in Wirtschaft, Kommunen und Forschung. Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis wird am 23. November 2023 in Düsseldorf verliehen. Der Wettbewerb ist nach eigenen Angaben der größte Preis seiner Art in Europa. Die Auszeichnung wird vergeben von der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e. V. in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung, kommunalen Spitzenverbänden, Wirtschaftsvereinigungen, zivilgesellschaftlichen Organisationen und Forschungseinrichtungen. Mehr dazu: https://www.nachhaltigkeitspreis.de/Die AOK Baden-Württemberg versichert über 4,6 Millionen Menschen im Land und verfügt über ein Haushaltsvolumen von über 21 Milliarden Euro.Informationen zur AOK Baden-Württemberg unter www.aok.de/bw