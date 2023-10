Bis zum Ende der Annahmefrist des Angebots an die Ottakringer-Aktionäre sind laut dem Unternehmen 23.933 Vorzugsaktien (ca 30,4 Prozent des Angebots) und 4.160 Stammaktien (32,4 Prozent des Angebots), sohin insgesamt 28.093 Aktien an der Ottakringer Getränke AG zum Verkauf eingereicht worden; dies entspricht einem Anteil am Grundkapital von rund 1 Prozent. Der letzte Handelstag der Aktien ist der 29. Dezember 2023. Die OMV hat in den ersten neun Monaten Umsatzerlöse in Höhe von 29,4 Mrd. Euro erwirtschaftet, das sind um 38 Prozent weniger als in der Vorjahresperiode. Zurückzuführen ist dies auf die niedrigeren Marktpreise, so das Unternehmen. Das CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten verringerte sich nach neun Monaten um 49 Prozent auf 4,6 Mrd. Euro, ...

