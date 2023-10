DJ PTA-News: SYZYGY AG: SYZYGY GROUP steigert Umsatzerlöse um 3 Prozent auf EUR 54 Mio. im 9-Monatszeitraum - operative EBIT-Marge beträgt über 7 Prozent

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Bad Homburg (pta/31.10.2023/14:43) - * Umsatzerlöse steigen auf EUR 54 Mio. (+3 Prozent ggü. Vorjahresperiode) * Bereinigtes operatives Ergebnis (ohne Firmenwertabschreibungen und Restrukturierungsaufwendungen) beträgt EUR 4 Mio. (-17 Prozent ggü. Vorjahresperiode), das entspricht einer operativen EBIT-Marge von über 7 Prozent * deutscher Kernmarkt: Umsatzerlöse von EUR 43 Mio. (+6 Prozent ggü. Vorjahresperiode) bei einer um Restrukturierungsaufände bereinigten EBIT-Marge von 9 Prozent * Auslandsmärkte Großbritannien und USA: Umsatzerlöse von EUR 6 Mio. (-15 Prozent ggü. Vorjahresperiode) bei einer bereinigten EBIT-Marge von 10 Prozent * Polen: Umsatzerlöse von EUR 5 Mio. (0 Prozent ggü. Vorjahresperiode) bei einer EBIT-Marge von 17 Prozent * Firmenwertabschreibungen betragen EUR 4,2 Mio. * Restrukturierungs- und Transformationskosten belaufen sich auf rund EUR 0,5 Mio. * Prognosebestätigung für das Gesamtjahr 2023: Umsatzwachstum im unteren einstelligen Prozentbereich mit einer EBIT-Marge in einem Korridor von 5 bis 7 Prozent vor Firmenwertabschreibungen

Die SYZYGY GROUP setzt in ihrem Kerngeschäft, insbesondere in den Bereichen digitale Transformation in Marketing und Vertrieb, digitales Marketing sowie IT-Services, ihre positive Entwicklung fort. Im 9-Monatszeitraum (Januar bis September) des Geschäftsjahres 2023 konnte die Gruppe den Umsatz um 3 Prozent auf EUR 54,4 Mio. steigern. Dabei wurde ein um Firmenwertabschreibungen und Restrukturierungsaufwendungen bereinigtes operatives Ergebnis in Höhe von EUR 4 Mio. erwirtschaftet, was einer EBIT-Marge von 7,2 Prozent entspricht.

Der Kernmarkt Deutschland zeigte sich für die SYZYGY GROUP weiterhin in einer guten Verfassung. Die nachhaltige Verschiebung von Marketingbudgets in die digitalen Kanäle sowie die fortgesetzten Investitionen in die digitale Transformation in Marketing und Vertrieb haben für die Gruppe grundsätzlich gute Rahmenbedingungen geboten. Vor allem ein starkes Bestandskundengeschäft als auch Neukundengewinne sorgten dafür, dass der Umsatz um 6 Prozent auf EUR 43,4 Mio. zugelegt hat, bei einer operativen Profitabilität von 9 Prozent. Damit entfallen rund 81 Prozent der Gesamtumsätze auf den Heimatmarkt der Gruppe.

In den Märkten Großbritannien und USA hielten sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einige Bestandskunden aufgrund der dortigen wirtschaftlichen Entwicklungen mit ihren Investitionen zurück. Entsprechend reduzierte sich hier der Umsatz um 15 Prozent auf EUR 6,3 Mio. Die Profitabilität blieb jedoch mit einer operativen EBIT-Marge von 10 Prozent weiterhin im Plan.

Der Markt Polen zeigte sich im Vergleich zur Vorjahresperiode robust. Die Erlöse lagen unverändert bei EUR 4,7 Mio., bei einer hohen operativen Marge von 17 Prozent.

Das Beratungsgeschäft im Bereich der Produkt- und Serviceinnovation verzeichnete insbesondere im Verlauf des zweiten Quartals 2023 eine schwächere Entwicklung als ursprünglich geplant. Die Hauptgründe lagen in der Investitionszurückhaltung mehrerer Bestandskunden, daraus resultierenden Budgetkürzungen sowie dem allgemein rezessiven Marktumfeld. Dies hat, wie bereits im Juli mitgeteilt, im Berichtszeitraum zu einer Firmenwert-Abschreibung in Höhe von EUR 4,2 Mio. geführt. Ferner sind im dritten Quartal Restrukturierungskosten von EUR 0,5 Mio. angefallen.

Das Finanzergebnis war im 9-Monatszeitraum mit EUR -1,2 Mio. negativ, so dass das Konzernergebnis von Januar bis September nach Abzug von Steuern bei ca. EUR -2,6 Mio. liegt. Das Ergebnis je Aktie beträgt EUR -0,20.

Ausblick

Auf Basis der vorliegenden Erkenntnisse bestätigt die SYZYGY GROUP ihre Jahresprognose vom Juli 2023 und erwartet im laufenden Geschäftsjahr ein Umsatzwachstum im unteren einstelligen Prozentbereich sowie eine operative EBIT-Marge in einem Korridor von 5 bis 7 Prozent inklusive der Restrukturierungsaufwendungen und vor Firmenwertabschreibungen. Davon entfallen rund 1,5 Prozentpunkte des Rückgangs der EBIT-Marge auf die Restrukturierung des Beratungsgeschäftes sowie auf die Reduzierung von Mietflächen.

"Eine umfassende digitale Customer Journey ist für Unternehmen und Marken unverzichtbar geworden. Dafür müssen Kundengewinnung, Kundenservice und Vertrieb digital transformiert und digital eng miteinander verbunden werden. Die passgenaue Digital Experience macht hier den Unterschied, sie schafft einen nachhaltigen Mehrwert und steigert die Wettbewerbsfähigkeit. Genau darauf hat sich die SYZYGY GROUP mit ihren Leistungen fokussiert und kann deshalb in ihrem Kernmarkt Deutschland weiter überdurchschnittlich wachsen", sagt Franziska von Lewinski, CEO der SYZYGY GROUP.

In TEUR Q3-2023 Q3-2022 Veränd. 9M-2023 9M-2022 Veränd. Umsatzerlöse 18.396 18.343 0% 54.388 52.712 3% Operatives Ergebnis (EBIT, bereinigt) 1.701 1.644 3% 3.931 4.752 -17% EBIT-Marge (bereinigt) 9,2% 9,0% +0,2pp 7,2% 9,0% -1,8pp Firmenwertabschreibungen 0 0 n.a. -4.205 0 n.a. Restrukturierungs- und Trans- formationskosten -474 0 n.a. -474 0 n.a. Operatives Ergebnis (EBIT) 1.227 1.644 -25% -748 4.752 -116% EBIT-Marge 6,7% 9% -2,3pp -1,4% 9% -10,4pp Finanzergebnis -287 -47 -511% -1.206 -690 -75% Periodenergebnis vor Steuern 940 1.597 -41% -1.954 4.062 -148% Konzernergebnis 627 1.160 -46% -2.569 3.039 -185% Gewinn/Aktie (EUR) 0,04 0,08 -50% -0,20 0,22 -191% Operativer Cashflow 1.373 3.735 -63% 1.477 3.689 -60%

Der vollständige Quartalsbericht zum 30. September 2023 ist ab dem 1. November 2023 unter www.syzygy-group.net/ investors ( http://www.syzygy-group.net/investors ) abrufbar.

Über die SYZYGY GROUP

In der SYZYGY GROUP beschäftigen sich rund 600 Spezialist:innen mit der Digitalisierung von Marken und Geschäftsprozessen. Zusammen schaffen wir nachhaltige Kundenbeziehungen durch bessere digitale Erlebnisse.

Die SYZYGY GROUP wurde 1995 gegründet und ist in vier Ländern mit Niederlassungen in Bad Homburg, Berlin, Frankfurt, Hamburg, München, London, New York und Warschau vertreten.

Seit dem Jahr 2000 ist die SYZYGY AG im Prime Standard börsennotiert.

Zur SYZYGY GROUP gehören der Beratungs- und Umsetzungspartner für Transformation in Marketing und Vertrieb SYZYGY, der Enterprise Technologie-Spezialist SYZYGY Techsolutions, der Performance Marketing- und Media-Spezialist SYZYGY Performance, der VR-Spezialist SYZYGY Xrealities, die Strategieberatung diffferent und das Design Studio Ars Thanea.

Die SYZYGY GROUP und ihre Einheiten betreuen Marken wie BMW, Bosch, Bundesregierung, Commerzbank, Consorsbank, Eucerin, HUK-Coburg, Hymer, Kyocera, Lufthansa, Mazda, Mercedes-Benz, Miles & More, mobile.de, o2 Telefónica, PayPal, Porsche, Volkswagen, Wempe und Wirex.

Aussender: SYZYGY AG Adresse: Horexstraße 28, 61352 Bad Homburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Susan Wallenborn Tel.: +49 (0)6172 9488 252 E-Mail: susan.wallenborn@syzygy.de Website: www.syzygy-group.net

ISIN(s): DE0005104806 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

