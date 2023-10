Anzeige / Werbung

Die Leidenszeit findet im Cannabis-Sektor ihre Fortsetzung.

Die Leidenszeit findet im Cannabis-Sektor ihre Fortsetzung. Nach dem kurzen Luftholen im September sind die Aktienkurse wieder stark zurückgekommen.

Rückblick. Unsere letzte Kommentierung zu Canopy Growth überschrieben wir am 30.09. bereits mit "Erholung verpufft". Damals hieß es unter anderem "[…] Kurzzeitig hatte Canopy Growth die große Chance vor Augen, das markante Widerstandscluster 2,0 US-Dollar / 2,5 US-Dollar aufzubrechen. Die damals zu beobachtende Aufwärtsdynamik nährte entsprechende Hoffnungen. Doch es kam anders. Der Erholung wurde der Stecker gezogen. Aktuell bewegt sich Canopy Growth auf einem deutlich niedrigeren Kursniveau. Und es könnte für die Aktie noch schlimmer kommen… Canopy Growth bewegt sich unterhalb der eminent wichtigen Unterstützung von 1 US-Dollar. Das bringt die Aktie aus charttechnischer Sicht stark in Bedrängnis und ruft die bisherigen Tiefs bei 0,4 US-Dollar auf den Plan. Kurzum. Die Euphorie und die damit einhergehende Zwischenrally sind verpufft. Wenn man so will, ist Canopy Growth in die Realität zurückgekehrt und diese heißt ja bereits seit geraumer Zeit Kursschwäche. Aktuell steht ein Test der bisherigen Tiefs zu befürchten. Auf der Oberseite hat der Widerstandsbereich um 2,0 US-Dollar an Relevanz gewonnen. Aber dieser scheint gegenwärtig ohnehin nicht zu erreichen zu sein…"



Das damals von uns skizzierte Szenario nimmt so langsam Form an. Der Bruch der eminent wichtigen Unterstützung von 1 US-Dollar führte zu weiteren Abgaben. Aktuell hat sich Canopy Growth auf den Bereich von 0,5 US-Dollar zurückgezogen. Bis zum aktuell gültigen 52-Wochen-Tief ist es nicht mehr weit.

Wie könnte es nun weitergehen? In Anbetracht der immensen Korrektur wären "eigentlich" Gegenbewegungen zu erwarten. Doch die ausgewachsene Schwäche der Cannabis-Aktie(n) lässt solche Gegenbewegungen kurzfristig nicht unbedingt erwarten. Zusätzliche Spannung verspricht der 09. November. Die Kanadier haben für diesen Termin die Veröffentlichung der aktuellen Quartalszahlen angekündigt. In der Vergangenheit wusste Canopy Growth nicht immer in puncto Quartalszahlen zu überzeugen. Und so geht von diesem Termin eine gewisse Unsicherheit aus.

Kurzum. Canopy Growth steuert auf herausfordernde Handelstage zu. Die Aktie ringt nach dem Verlust der 1 US-Dollar um einen stabilen Boden. Ob dieses Unterfangen im Bereich von 0,5 US-Dollar gelingt, bleibt abzuwarten. Ein Test der Tiefs unterhalb von 0,40 US-Dollar steht weiterhin zu befürchten.

Enthaltene Werte: CA1380351009