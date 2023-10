© Foto: Omar Marques - picture alliance / ZUMAPRESS.com



Die Pinterest-Aktie ist außerbörslich bis zu 16 Prozent hochgeschnellt, nachdem das Unternehmen mit seinen Zahlen überrascht hat. Was das Unternehmen jetzt plant.Pinterest meldete am Montag nach US-Börsenschluss Zahlen für das dritte Quartal, die sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz die Erwartungen übertrafen. Die Aktie sprang im erweiterten Handel um bis zu 16 Prozent in die Höhe. Der Umsatz stieg um elf Prozent auf 763,2 Millionen US-Dollar gegenüber 743,5 Millionen US-Dollar, die laut LSEG, früher bekannt als Refinitiv, erwartet wurden. Der bereinigte Gewinn betrug 28 Cents pro Aktie, gegenüber prognostizierten 20 Cents. Die Zahl der weltweit monatlich aktiven Nutzer stieg im Quartal …