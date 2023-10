Insgesamt 38 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Centers for Material Innovation (CMI) der AMAG radelten im Rahmen der Initiative "Oberösterreich radelt" eine Strecke von mehr als 46.000 km. Dadurch konnten mehr als 8.100 Kilogramm CO2 eingespart werden. Die AMAG setzt im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsstrategie im Bereich der Mobilität seit Jahren verstärkt auf das Thema Radfahren. Am Standort in Ranshofen wird in die Errichtung von Geh- und Radwegen, überdachten Fahrradabstellplätzen sowie Lademöglichkeiten für E-Bikes investiert. Mit dem neuen Rad- und Fußgängerübergang über die Bundesstraße B156 wurde die Sicherheit beim Überqueren der Bundesstraße vor dem Haupteingang des Werksgeländes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...