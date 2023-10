Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA85281A1084 Stallion Discoveries Corp. 31.10.2023 CA8529191097 Stallion Uranium Corp. 01.11.2023 Tausch 1:1

CA22906X1069 Cryptoblox Technologies Inc. 31.10.2023 CA22906X2059 Cryptoblox Technologies Inc. 01.11.2023 Tausch 10:1

GB0002080082 Crimson Tide PLC 31.10.2023 GB00BRJRV969 Crimson Tide PLC 01.11.2023 Tausch 100:1

US02262M3088 Alzamend Neuro Inc. 31.10.2023 US02262M4078 Alzamend Neuro Inc. 01.11.2023 Tausch 15:1

US14888D2080 Catalyst Biosciences Inc. 31.10.2023 US4037831033 Gyre Therapeutics Inc. 01.11.2023 Tausch 15:1