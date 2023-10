Der kalifornische Spezialist für Cloud Networking Solutions führt heute mit ca. + 12 % die Liste der Tagesgewinner im S&P 500 an. Es ist die Reaktion auf starke Quartalszahlen.



Das Q3 brachte 1,51 Mrd. $ Umsatz (+ 28,3 % und sequentiell + 3,5 %) sowie 545 Mio. $ Gewinn (+ 54,0 % und sequentiell + 10,8 %). Auf bereinigter Basis wurde die Bruttomarge von 61,2 auf 63,1 % ausgebaut und der Gewinn je Aktie stieg von 1,25 $ vor einem Jahr auf 1,83 $, ebenfalls bereinigt.



Der operative Cashflow der ersten drei Quartale wurde mehr als verdreifacht auf 1,51 Mrd. $. Die Verbesserungen wurden auf eine normalisierte Versorgung mit Komponenten zurückgeführt. Das Unternehmen profitiert von KI-Trend. Ein Cashbestand von 1,75 Mrd. $ wirkt komfortabel, die Schulden sind moderat.



Zum Börsenwert von inzwischen 61,0 Mrd. $ gilt KUV 10 und KGV 32 - sehr ambitioniert. Die zum Teil vergleichbare JUNIPER NETWORKS kann vom Aktienkurs her nicht mithalten. Auf Sicht von drei Jahren und auch im Monatsvergleich ist die Performance der ARISTA-Aktie in Schlagweite zum großen KI-Profiteur NVIDIA.



Die Tech-Korrektur nach der Zinswende verlief für ARISTA sehr moderat. Der Neuanstieg begann Mitte 2022, weit vor dem Beginn des allgemeinen KI-Hypes.



Helmut Gellermann



