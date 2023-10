Am Aktienmarkt hoffen die Anleger auf bessere Zeiten. Doch je länger sie die Daumen drücken, umso schwächer wird das Börsenumfeld und umso fester verharren die Kurse auf dem aktuellen Niveau. Es sind schlicht keine Käufer auszumachen, die jetzt an der Börse investieren wollen. Warum auch? Die Wirtschaftsdaten zeigen eine Abkühlung und die Verschuldung drückt an ...

