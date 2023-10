Beijing (ots/PRNewswire) -Auf dem vierten Jiangyin-Entwicklungsgipfel und dem Jiangyin-Symposium 2023 über wirtschaftliche und handelspolitische Zusammenarbeit, das am 28. Oktober in Jiangyin City in der ostchinesischen Provinz Jiangsu stattfand, wurden Verträge für 217 Projekte mit einem Investitionsvolumen von mehr als 100 Milliarden Yuan unterzeichnet.Die Projekte in den Sektoren neue Energien, integrierte Schaltkreise, Biomedizin, neue Werkstoffe, digitale Wirtschaft und anderen Bereichen sollen der neuen Industrialisierung Jiangyins zusätzliche Dynamik verleihen.Jiangyin setzt auf eine hochwertige, intelligente und umweltfreundliche industrielle Transformation und treibt die neue Industrialisierung weiter voran.Seit Anfang dieses Jahres wurden Projekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von mehr als 10 Milliarden Yuan in die Liste der Großprojekte der Provinz Jiangsu aufgenommen, darunter das Mikroelektronikprojekt von JCET Jiangyin zur Integration von Mikrosystemen auf Waferebene und das 3DIC-Verpackungsprojekt von SJ Semiconductor Corp. Auch die Biomedizinprojekte von Jiangyin USUN Pharmaceutical Co., Ltd. und Jiangsu ProteLight Pharmaceutical & Biotechnology Co., Ltd. sowie die High-End-Ausrüstungsprojekte der Shuangliang Group und von Zoomlion haben erfreuliche Fortschritte gemacht.Jiangyin strebt einen Durchbruch bei der Anwerbung von Investitionen in vier strategischen Zukunftsbranchen an, darunter neue Energien, integrierte Schaltkreise, High-End-Ausrüstung und Biomedizin, so Tan Haiping, Leiter des Büros für Industrie und Informationstechnologie von Jiangyin.Derzeit gibt es in Jiangyin drei Industrien mit einem dreistelligen Milliardenumsatz: hochwertige Textilien und Bekleidung, neue petrochemische Materialien und neue Metallmaterialien. Die Industrie für High-End-Ausrüstung wird sich in diesem Jahr voraussichtlich zum vierten Industriecluster in Jiangyin entwickeln, der ein Volumen von hundert Milliarden Euro überschreitet.Jiangyin ist als "stärkster Standort der produzierenden Industrie Chinas" bekannt und bietet ein äußerst attraktives Geschäftsumfeld für qualitativ hochwertige Projekte aufstrebender Industrien aus dem In- und Ausland. BEKAERT ist eines der ersten belgischen Unternehmen mit einer Präsenz in China. Es ist seit mehr als 30 Jahren in Jiangyin ansässig, hat hier insgesamt mehr als 1 Milliarde Euro investiert und seinen voll arbeitsfähigen Hauptsitz aufgebaut.Im Jahr 2022 erreichte Jiangyin ein Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 475,418 Milliarden Yuan und rangierte damit auf Platz zwei der kreisfreien Städte Chinas.Originallink: https://en.imsilkroad.com/p/336866.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2261982/ff4e0533d365430a8fa028b6ea30bfe3.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-im-ostchinesischen-jiangyin-werden-auf-dem-4-jiangyin-entwicklungsgipfel-217-projekte-beschlossen-301973066.htmlPressekontakt:Mine Bao,mine120111@163.comOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/5638760