DJ XETRA-SCHLUSS/Nachlassende Inflation bessert die Stimmung

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt hat sich am Dienstag eine freundliche Stimmung durchgesetzt. Der DAX gewann 0,6 Prozent auf 14.810 Punkte, MDAX und TecDAX zogen noch stärker an. "Das Umfeld lässt hoffen, dass die Börsen das Schlimmste hinter sich haben", sagte ein Marktteilnehmer. Zum einen finde die befürchtete Eskalation im Nahen Osten bisher nicht statt. Und zum anderen deuteten die jüngst besseren Inflationsdaten daraufhin, dass weitere Zinserhöhungen nun nicht mehr notwendig seien, sagte er. In Italien ging die Inflation im Oktober auf 1,9 von 2,7 Prozent zurück, in Portugal auf 2,1 von 3,6 Prozent und in der Eurozone auf 2,9 von 4,3 Prozent. "Ob die positivere Stimmung für Aktien bereits nachhaltig ist oder nur Käufen zum Monatsende zu verdanken, wird man erst am Mittwoch sehen", so ein weiterer Marktteilnehmer.

BASF nach Zahlen sehr fest - Dividendenaussage stützt

Einen der größten DAX-Gewinner stellten BASF mit einem Plus von 4,5 Prozent. Zwar wurde der Chemiekonzern etwas vorsichtiger und sah die 2023er-Prognose nun am unteren Rand der bisherigen Spanne. "Dabei schlägt sich BASF aber deutlich besser als andere Chemieunternehmen", so ein Marktteilnehmer. Zudem lasse der hohe Casflow hoffen, dass BASF die üppige Dividende von 3,40 Euro wenigstens halten könne, so wie es das Unternehmen als Ziel auch ausgegeben habe.

Sartorius schossen um 8,4 Prozent nach oben, nachdem der US-Wettbewerber Repligen von einer Erholungs des Auftragsbestands gesprochen hatte. Im Fahrwasser legten auch Merck mit einem Plus von 3,3 Prozent deutlich zu.

Qiagen bestätigt den Ausblick - Aktie steigt

Im Gegensatz zu einigen US-Wettbewerbern hat Qiagen (+5,3%) den Ausblick bestätigt, was nach Aussage der Analysten von Jefferies beruhigend wirken sollte. Flankiert werde dies durch ein überzeugendes drittes Quartal, mit einem Umsatz 1 Prozent oberhalb der Erwartung, während der Gewinn je Aktie 3 Prozent darüber ausfiel.

Als positive Überraschung wurden die Geschäftszahlen von Redcare Pharmacy (+1,5%) gewertet. Das bereinigte EBITDA verbesserte sich im Verlauf der ersten neun Monate 2023 deutlich im Jahresvergleich. Die Jefferies-Analysten verwiesen zudem auf die Marge sowie auf einen starken freien Cashflow.

Siemens Energy gaben um 0,8 Prozent nach. Laut einem Bloomberg-Bericht erwägt Siemens Energy den Verkauf eines wesentlichen Teils ihrer 24-prozentigen Beteiligung an Siemens India an die ehemalige Muttergesellschaft Siemens AG (+1,0%). Das solle helfen, die Bilanz zu sanieren. Die Citigroup bewertete das Szenario als potenziell kurstreibend. Das Risiko, dass Siemens Energy eine Kapitalerhöhung durchführen müsse, um das Kreditrating zu sichern, verschwinde damit.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 14.810,34 +0,6% +6,37% DAX-Future 14.896,00 +0,8% +3,93% XDAX 14.822,41 +0,5% +6,87% MDAX 24.040,19 +0,8% -4,29% TecDAX 2.845,05 +1,9% -2,60% SDAX 12.277,17 +1,7% +2,95% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 128,90% +16 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 25 14 1 3.032,6 77,8 78,9 MDAX 34 16 0 475,2 24,5 17,6 TecDAX 24 5 1 736,1 24,5 20,1 SDAX 58 11 1 93,0 10,9 8,1 ===

October 31, 2023 12:50 ET (16:50 GMT)

